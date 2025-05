Casamento Coletivo: Prefeitura de Campina Grande realiza primeiro ensaio no Parque do Povo

Seguindo o calendário programado para a edição deste ano, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), realizará o primeiro ensaio do Casamento Coletivo neste sábado (10), a partir das 15h, na Pirâmide do Parque do Povo. O objetivo é contribuir para que os casais criem uma intimidade com o espaço, tempo de realização e outros aspectos técnicos de logística.

Esse é o primeiro contato que os 100 casais inscritos terão com os ritos da cerimônia que, apesar de ter caráter civil, é repleta de particularidades embasadas na cultura local e na grandiosidade d’O Maior São João do Mundo. Antes de seguir no tradicional cortejo em direção à Pirâmide, os noivos e noivas serão recepcionados no Centro Cultural Lourdes Ramalho.

Casamento Coletivo

Considerado um dos momentos mais aguardados do São João de Campina Grande, o Casamento Coletivo reforça não só o simbolismo afetivo da união, mas também a relevância sociocultural, oferecendo a oportunidade concreta de acesso ao matrimônio civil, principalmente para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um casamento tradicional.

A edição de 2025 promete ser ainda mais especial, com uma cerimônia repaginada e cheia de identidade cultural. A realização do evento reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização das tradições e o acolhimento das histórias de vida dos campinenses.