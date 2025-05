Arte Produções promove visita de comerciantes no Parque do Povo

Na manhã do último sábado (03) a empresa Arte Produções, responsável pela organização d’O Maior São João do Mundo, realizou a primeira visita técnica com comerciantes no Parque do Povo.

A ação reuniu representantes de 12 restaurantes, localizados na Arena Cidade, para alinhar detalhes estruturais como instalações elétrica e hidráulica, além da cenografia planejada por cada estabelecimento.

A menos de 30 dias para o início dos festejos juninos na cidade, os comerciantes se preparam para concentrar suas atividades no epicentro da festa por mais um ano e celebram a diversidade do Parque do Povo, que acolhe centenas de instalações e movimenta a economia campinense, proporcionando aos forrozeiros segurança e bem estar, além de uma amostra da comida regional da Rainha da Borborema.

O empresário Marcone Cirne, conhecido como “China Rei da Picanha”, participou de 41 das 42 edições da festa e destacou o cronograma de montagem para a edição de 2025.

“Durante todo esse tempo nunca tivemos essa estrutura, e agora a empresa vem com todo esse suporte e com a equipe preparada, sempre parando para nos ouvir e dialogar. A cada ano a estrutura do São João vem melhorando e a Arte Produções está de parabéns. A gente vai ter espaço suficiente para trazer a mercadoria e nossa decoração, e esse ano o público vai se sentir privilegiado, podem trazer sua família e vir curtir com muita segurança”.

Para a Arte Produções, a visita técnica é importante para realização de alinhamentos prévios com margem de tempo para execução.

“Começamos esse sábado bem satisfeitos, reunindo os nossos comerciantes dos restaurantes para fazer o afinamento dos detalhes. Isso é muito bom pra gente, porque estamos trabalhando de maneira bem antecipada, adiantando o nosso cronograma e esperando que eles fiquem realmente satisfeitos. Esperamos que possam entrar com antecedência e fazer a decoração das suas barracas, com aquela ansiedade e com a alegria de realizar essa etapa nos seus restaurantes.”, comentou a produtora executiva da Arte Produções, Monique Fernandes.

O calendário de montagem previsto para os próximos dias inclui a visita de diferentes comerciantes, fortalecendo o diálogo com todos os donos de estabelecimentos que durante o Maior São João do Mundo devem centralizar suas atividades no PP. Além disso, as etapas de cenografia e decoração dos primeiros estabelecimentos estão programadas para começar na próxima semana.