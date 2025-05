Veja a lista dos embaixadores sociais voluntários da campanha ‘Forró Sim, Assédio Não’

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Coordenadoria da Mulher, divulgou nesta segunda-feira,5, a lista dos novos ‘Embaixadores Sociais’, voluntários selecionados para a campanha Forró Sim, Assédio Não. Foram nomeados 60 inscritos, criteriosamente avaliados conforme os requisitos publicados em edital no dia 17 de abril deste ano.

A lista com os nomes dos selecionados está disponível no Instagram @coordenadoriadamulhercg, no site oficial da Prefeitura de Campina Grande www.campinagrande.pb.gov.br e também pelo telefone (83) 3330-0925 (whatsapp).

Os Embaixadores Sociais, que vão trabalhar voluntariamente durante O Maior São João do Mundo, atuarão junto à equipe da Coordenadoria da Mulher, sobre a conscientização a respeito do crime de importunação sexual contra mulheres campinenses e turistas que estejam visitando a cidade. O material educativo sobre esse crime de assédio estará impresso em três idiomas, com distribuição dentro do Parque do Povo e locais de grande visitação em Campina Grande.

A advogada Talita Lucena, que responde pela Coordenadoria da Mulher em Campina Grande, informou que cerca de 150 profissionais, entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais e voluntárias, atuarão diretamente no apoio às possíveis vítimas de assédio, além da Guarda Civil com a equipe da Ronda da Mulher. “Teremos uma grande novidade este ano, que vamos anunciar no lançamento da campanha, dia 19. A nova logística vai garantir mais segurança às mulheres”, afirmou Talita.

Na sequência, após a divulgação dos selecionados, será realizado um curso de capacitação promovido pela Coordenadoria da Mulher, nos dias 13 e 14 de maio, para os candidatos selecionados. O curso tem o objetivo de orientar sobre a execução do trabalho no período junino, tanto no Parque do Povo, como nas áreas de maior circulação durante o período festivo.

A capacitação promoverá orientações sobre a melhor execução do trabalho, com informações sobre os direitos das mulheres e como promover a conscientização por meio de políticas socioeducativas. Ao final, os novos embaixadores estarão aptos a promover o acolhimento das mulheres vítimas de violência e fornecer os esclarecimentos necessários acerca do crime de importunação sexual.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres concederá aos participantes da “Campanha Forró Sim, Assédio Não”, após a conclusão dos trabalhos, um certificado proporcional de horas, comprovando a contribuição como voluntário(a), tanto para fins acadêmicos, quanto para validação curricular.

A Campanha Forro Sim, Assédio Não, será realizada em sua 4ª edição, durante a realização d’O Maior São João do Mundo, que neste ano terá 38 dias. A exemplo de anos anteriores, será instalado um ponto fixo na rua Vila Nova da Rainha, cidade cenográfica do Parque do Povo.