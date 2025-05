Programação do São João de João Pessoa é divulgada; confira

A Prefeitura Municipal de João Pessoa divulgou nesta segunda-feira (5) a programação oficial do São João 2025 na capital paraibana.

As festividades acontecerão de 20 a 24 de junho, com shows gratuitos no Parque da Lagoa, além de apresentações de quadrilhas juninas e grupos folclóricos espalhados pela cidade.

Entre as atrações confirmadas estão nomes consagrados do forró como Eliane, Zé Cantor, Jorge de Altinho, Magníficos e Cavalo de Pau, além de artistas da nova geração.

O evento contará com dois palcos: o principal, voltado para shows musicais, e o palco de Cultura Popular, com grupos tradicionais da cultura nordestina.

Palco Principal – Parque da Lagoa

20 de junho

Eliane

Myra Maya

Samya Maia

Cavalo de Pau

21 de junho

Jorge de Altinho

Mara Pavanelly

Bonde do Brasil

Rainhas da Farra

22 de junho

Kelly Silva

Zé Cantor

Banda Cascavel

Danieze Santiago

23 de junho

Nando Cordel

Joyce Tayná

Fabrício Rodrigues

24 de junho

Magníficos

Ranniery Gomes

Banda Encantu’s

Palco Cultura Popular (a partir das 17h)

21 de junho

Ciranda do Sol

Dona Odete Cirandeira (Pilar-PB)

22 de junho

Boi de Reis Estrela do Norte

Barca Santa Marina

23 de junho

Cangaceiras de Lampião

Vó Mera e Suas Netinhas

24 de junho

Babau do Mestre Joaquim Guedes (Mestre Vavau)

Grupo Folclórico Catarina (Cabedelo-PB)

A programação também inclui o Festival de Quadrilhas Juninas, que será realizado de 10 a 19 de junho, sempre a partir das 19h, na praia de Tambaú.

Antes disso, entre 10 e 31 de maio, quadrilhas juninas se apresentarão aos sábados e domingos em polos nos bairros:

José Américo

Alto do Mateus

Valentina

Mangabeira

Róger

Torre

Mandacaru

