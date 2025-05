Maior São João do Mundo: aberto o credenciamento para grupos e quadrilhas juninas

Com a proximidade da edição deste ano d’O Maior São João do Mundo, a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), abriu um credenciamento para as quadrilhas juninas, grupos folclóricos, escolas e associações que têm interesse em integrar o calendário de apresentações na Pirâmide do Parque do Povo, bem como do “Quadrilhódromo”, no Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz.

O cadastramento, que será realizado através de um formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqG4Mbhcrps9gjCsy8qbuupt7jcoFtDuhX3X1t4E9uxNntrw/viewform?usp=header), no período de 5 a 15 de maio, garante aos grupos selecionados o suporte de camarim, som, iluminação e palco para as apresentações, que são de extrema relevância para a maior festa popular do estado.

O objetivo do credenciamento é possibilitar o intercâmbio cultural n’O Maior São João do Mundo, onde, além das diversas quadrilhas de Campina Grande, a programação pode ser aberta para artistas de todo o Brasil que desejam participar da festa.

“Como de costume, a festa multicultural que é nosso São João abrirá espaço para receber artistas de estados vizinhos, ou até mesmo participações vindas de locais mais distantes, como é o caso das quadrilhas do Distrito Federal que participam tradicionalmente do evento. Esses grupos contarão não somente com o apoio da empresa que realiza a festa, a Arte Produções, mas com toda a estrutura da Prefeitura, com a contribuição intersetorial de várias secretarias, em especial a Secretaria de Cultura, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima com O Maior São João do Mundo”, pontuou o secretário de Cultura, André Gomes.

A Secretaria disponibilizou, ainda segundo o secretário, o atendimento presencial na sede da Secult, localizada no Parque do Açude Novo, ao lado do Terminal de Integração de Passageiros, de segunda à sexta-feira, das 8h às 13h. Dúvidas também podem ser esclarecidas por meio do telefone (83) 3310-6806.

“Queremos que o espaço físico da Secretaria torne-se não só um ponto de apoio, mas uma segunda casa para os artistas. As equipes responsáveis por cada setor estarão a postos para contribuir e colaborar com a reafirmação das políticas públicas da nossa Rainha da Borborema”, destacou o secretário.