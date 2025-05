Apresentações de quadrilhas juninas abrilhantam o Parque Evaldo Cruz

O brilho, a emoção e as cores do São João tomaram conta do Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, neste final de semana, com as apresentações das quadrilhas juninas dentro do programa “Campina, São João o Ano Todo”, promovido pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

Em uma celebração marcada pela tradição, alegria popular e recorde de público, o espaço foi palco para o espetáculo das quadrilhas, com figurinos impecáveis, coreografias vibrantes e muita animação, contagiando os campinenses que já entraram no clima d’O Maior São João do Mundo.

Além da beleza das quadrilhas juninas, a abertura oficial do evento, na noite de sábado (3), contou com a participação de autoridades, incluindo o secretário de Cultura, André Gomes; o senador Veneziano Vital do Rêgo; a vereadora Carol Gomes; a ex-primeira-dama Ana Cláudia Vital do Rêgo; e o presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju-CG), Lima Filho.

Ao abrir a noite de apresentações, o secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, destacou a importância das quadrilhas juninas para a cultura da cidade Rainha da Borborema e o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das tradições populares.

“Uma alegria poder estar aqui retomando as ações do programa “Campina, São João o Ano todo”, uma lei de autoria de Carol Gomes e sancionada pelo prefeito Bruno Cunha Lima, e que, através dos recursos destinados pelas emendas parlamentares do senador Veneziano, temos condições de dar continuidade a esse projeto com as quadrilhas. Fico muito feliz, enquanto secretário, em poder proporcionar esse evento para a nossa cidade […] A cultura é um espaço extraordinário, ela é saúde, é educação, assistência social, pois através dessas pessoas que fazem a verdadeira cultura, nós podemos mudar vidas”, ressaltou o secretário André Gomes.

O evento também celebrou o apoio recebido, através de uma emenda parlamentar, do senador Veneziano Vital do Rêgo, que destinou o valor de R$ 400 mil para as quadrilhas juninas do Município. O valor ajuda na confecção de figurinos e na preparação para os grupos, fomentando a cultura local e possibilitando que o público desfrute de apresentações cada vez mais grandiosas.

Em sua fala, o senador Veneziano evidenciou a relevância das quadrilhas juninas para a cidade e elogiou o trabalho realizado pela Secretaria de Cultura de Campina Grande, no apoio e suporte às agremiações. O parlamentar referendou as emendas destinadas às juninas e afirmou que irá buscar um novo aporte para este ano de 2025, fortalecendo ainda mais este importante segmento da cultura popular campinense.

“Afinal de contas, se nós somos a cidade que realiza o maior evento popular do país, nada justificaria ter apenas no período junino a cultura e as apresentações das nossas quadrilhas, e tudo aquilo que faz parte desse mundo vasto e diverso que é a nossa cultura. Precisamos ter a nossa cultura todos os dias e todos os meses do ano. Além desses R$ 400 mil que destinamos às quadrilhas juninas, vamos ajudar sim na edição de 2025 e colaborar”, enalteceu o senador.

Ainda durante as falas de abertura, o presidente da Asquaju-CG, Lima Filho, agradeceu o aporte do senador Veneziano e a Secult pela realização das apresentações das quadrilhas, em mais uma edição do “Campina, São João o Ano Todo”.

“Estamos aqui para agradecer a atitude do nosso senador Veneziano, que destinou a verba para as nossas quadrilhas e assim darmos continuidade aos nosso trabalhos. Agradecemos ao secretário André Gomes e toda a equipe da Secretaria de Cultura, e também à vereadora Carol Gomes pelo reconhecimento das quadrilhas juninas como utilidade pública”, pontuou Lima Filho.

Em seguida, as juninas tomaram conta do Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, com lindas apresentações e coreografias arrojadas, encantando o público com um verdadeiro festival de cores, animação e cultura. Nos dois dias de evento, passaram pelo espaço: Moleka 100 Vergonha; Baião D2; Arraial em Paris; Filhos de Campina; Escurrega Mai Num Cai; Rojão do Forró; Expressão Junina; Arraial do 40; Flor de Lampião; Cestinha de Flores e Mistura Gostosa.

Enaltecendo a beleza e a estrutura do “Campina, São João o Ano todo”, o casal de reis da quadrilha Cestinha de Flores compartilhou a alegria de participar mais uma vez do projeto.

“É sempre uma emoção muito grande estar aqui, nesse espaço que valoriza tanto a cultura da nossa cidade. A gente se prepara o ano todo para viver esse momento, e já estamos ansiosos para o Maior São João do Mundo, onde levaremos, ainda mais, brilho e amor pela cultura nordestina. Não temos nem palavras para descrever essa sensação”, contou o casal.

“Campina, São João o Ano Todo” não para

O final de semana das apresentações das quadrilhas no “Campina, São João o Ano Todo” reforçou o título da Rainha da Borborema como epicentro das tradições juninas, e o evento não para por aí.

No próximo sábado e domingo, dias 10 e 11 de maio, os espetáculos continuam, para encher os olhos e aquecer o coração dos campinenses, mostrando que a cidade tem São João o ano todo, no esquenta para O Maior São João do Mundo.

Veja a programação completa

Sábado (10), às 19h:

Moleka 100 Vergonha

Baião D2

Mistura Gostosa

Filhos de Campina

Escurrega Mai Num Cai

Rojão do Forró

Domingo (11), às 18h:

Expressão Junina

Arraiá do 40

Flor de Lampião

Cestinha de Flores

Arraial em Paris