Monteiro divulga sua programação junina; confira as atrações

Foi divulgada a programação completa do São João 2025 de Monteiro, no Cariri da Paraíba. O evento de lançamento aconteceu nesta quarta-feira, com as presenças da Prefeita Ana Paula e o vice-prefeito Cajó Menezes, secretários municipais, vereadores da base de governo, além da presença da ex-prefeita Anna Lorena.

O São João de Monteiro inicia já no dia 01 de junho com o Festival de Quadrilhas. Durante 18 dias de apresentações, as quadrilhas servem de “esquenta” para o arrasta-pé que atrai visitantes e turistas de várias cidades do país para o São João de Monteiro – #CidadeForró. As apresentações começam no dia 1 de junho e seguem até o dia 18, percorrendo todos os bairros da zona urbana e algumas comunidades rurais.

Além da programação do palco principal, que reúne artistas de nível nacional, foram anunciadas as atrações do Sítio São Francisco, que a cada ano vem registrando recorde de participação de público, onde se apresentam os trios de Forró Pé-de-Serra, com artistas locais e regionais, valorizando a cultura e revivendo o São João Tradição.

Confira abaixo a programação completa

Sítio São Francisco – 19 a 28 de Junho

19/06 (quinta-feira)

Trio Pé de Serra – Adriano Lima

3 do Nordeste

Paulinho Pantera

César do Amaral

20/06 (sexta-feira)

Trio Pé de Serra – Tuta do Acordeon

Rogerinho Sanfoneiro

Chiquinho de Belém

Artuzinho do Acordeon

21/06 (sábado)

Trio Pé de Serra – Cícero Estende

Nanado Alves

Gente Boa

Zé do Peba (Arcoverde)

22/06 (domingo)

Trio Pé de Serra

Ceguinho do piado

Antenor Cazuza

Nascimento Filho

Vates e Violas

23/06 (segunda-feira)

Trio Pé de Serra

Fagundes Silva

Nico Batista

Forró Kent

24/06 (terça-feira) – feriado

Trio Pé de Serra

Ramiro do Acordeon

Forrozão MW

Marquinhos da Serrinha

25/06 (quarta-feira)

Trio Pé de Serra

João de Tião

Franklin & Clau

Niedson Nil

Vitor Hugo

26/06 (quinta-feira)

Trio Pé de Serra

Naldo Forrozeiro

Patroes do forró

4uarteto Xoteado

27/06 (sexta-feira)

Trio Pé de Serra

Forró do Araujo

Mila Leal

Xote universitário

28/06 (sábado)

Trio Pé de Serra

Jairo Sanfoneiro

Clóvis Ferreira

Sou + Forró

Praça de Eventos Dejinha de Monteiro

24 de junho (terça-feira)

Victor e Leo

Seu Desejo

Filhos de Dejinha

25 de junho (quarta-feira)

Taty Girl

Eliane

Forró Du Momento

26 de junho (quinta-feira)

Matheus Fernandes

Cavalo de Pau

Adriano Silva

27 de junho (sexta-feira)

Menos é Mais

Japinha

Ranniery Gomes

28 de junho (sábado) – Aniversário de Monteiro

Walkyria Santos

Thiago Freitas

Forró + Eu