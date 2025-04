Campina Grande volta a celebrar uma de suas maiores tradições culturais com as apresentações das quadrilhas juninas, dentro do programa “Campina, São João o Ano Todo”. O evento acontece nos dois primeiros finais de semana de maio, nos dias 3 e 4, e 10 e 11, no Quadrilhódromo do Parque Evaldo Cruz, uma realização da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura.

As apresentações – que configuram um aquecimento para o que todos aguardam ansiosamente: O Maior São João do Mundo-, foram viabilizadas com os recursos de emenda parlamentar do senador Veneziano Vital do Rêgo, no valor de R$ 400 mil, promovendo o fortalecimento da cultura popular e a valorização das quadrilhas juninas, que há décadas são parte essencial da identidade cultural de Campina Grande.

Além de preservar a tradição da Rainha da Borborema, o evento representa um importante incentivo financeiro para os grupos, possibilitando a manutenção de suas atividades, a renovação de figurinos e a contratação de profissionais para suas produções. O secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, destacou a relevância das apresentações para a cidade e para os quadrilheiros.

“As quadrilhas são verdadeiras expressões da nossa cultura e precisam ser apoiadas e valorizadas. Esse evento não apenas movimenta a economia criativa local, mas também mantém viva a tradição junina, que é uma marca da identidade de Campina Grande. A Prefeitura e a Secretaria de Cultura seguem firmes no compromisso de apoiar iniciativas como essa, que representam muito mais do que entretenimento — são história e memória do nosso povo”, afirmou o secretário.

Veja a programação completa:

Sábado (03), às 19h:

– Moleka 100 Vergonha

-Baião D2

-Arraial em Paris

-Filhos de Campina

-Escurrega Mai Num Cai

-Rojão do Forró

Domingo (04), às 18h:

-Expressão Junina

-Arraial do 40

-Flor de Lampião

-Cestinha de Flores

-Mistura Gostosa

Sábado (10), às 19h:

– Moleka 100 Vergonha

-Baião D2

-Arraial em Paris

-Filhos de Campina

-Escurrega Mai Num Cai

-Rojão do Forró

Domingo (11), às 18h:

-Expressão Junina

-Arraial do 40

-Flor de Lampião

-Cestinha de Flores

-Mistura Gostosa

Campina, São João o Ano Todo

O “Campina, São João o Ano Todo” compromete-se em oferecer o melhor da nossa cultura em várias localidades da cidade, além de garantir a visibilidade e o reconhecimento aos artistas, grupos e agremiações que fazem parte da Rainha da Borborema, bem como promover a economia criativa e movimentar o turismo local.

O programa “Campina, São João o Ano Todo”, idealizado e realizado pela Secult, é chancelado, inclusive, em um Projeto de Lei da vereadora Carol Gomes na Câmara de Campina Grande, reforçando o fomento aos eventos culturais da Rainha da Borborema não só no período pré-junino, mas durante todo o ano.