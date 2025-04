Maior São João do Mundo: Prefeitura e órgãos de segurança se reúnem

A Prefeitura Municipal de Campina Grande participou de mais uma reunião junto ao Ministério Público da Paraíba, dos representantes da empresa Arte Produções, das Forças de Segurança e demais órgãos envolvidos na realização d’O Maior São João do Mundo. O encontro aconteceu nesta quarta-feira (30).

Além da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, estiveram representando a Prefeitura o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro; coordenador da Guarda Civil Municipal, Roberto Alcântara; Renan Loureiro pela Secretaria de Obras, além de representantes das Secretarias de Saúde e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e também da Chefia de Gabinete e da Procuradoria Geral do Município.

Pelas Forças de Segurança, os comandantes de batalhões da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, superintendente da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal e agentes da Polícia Rodoviária Federal estiveram presentes no encontro.

Pelo MP, o promotor Osvaldo Barbosa, da promotoria de Segurança Pública, também conduziu parte do encontro junto aos demais representantes.

Na audiência ficou acordado que a Arte Produções vai apresentar o projeto de layout e quantidade de público para que seja submetido ao time técnico do Corpo de Bombeiros na próxima segunda-feira, dia 05 de maio.

Vale lembrar que, em 2024, o Parque do Povo foi ampliado e isso resultou numa capacidade total de 73.500 mil forrozeiros, sendo 65.500 na área destinado ao público não pagante, 6.500 para área de frontstage e 1.500 nos camarotes.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, falou da importância de mais esse encontro.

“A Prefeitura tem essa preocupação de alinhar tudo que seja referente ao evento junto aos demais atores envolvidos em sua realização. Por isso a gente chama para o diálogo o Ministério Público, As Forças de Segurança e, claro, a empresa realizadora da festa. É um zelo pelo nosso maior e principal motor econômico. É uma festa feita a várias mãos, com colaboração de todas as secretarias da gestão e os responsáveis pela segurança da festa. Dialogando, como em todos os anos, vamos conseguir realizar uma edição memorável em 2025”, explicou Tâmela.

O representante da Arte Produções, Marcelo Rocha, também falou sobre a importância da audiência.

“Esse ano nós estamos mais avançados na montagem. Com sete dias de antecedência da abertura da festa a gente vai entregar a estrutura para que os comerciantes consigam ajustar seus espaços com mais tranquilidade. Reconhecemos a importância desses encontros e estamos aqui com a Prefeitura para que juntos consigamos realizar mais um São João de muito sucesso em Campina Grande. Agora é apresentar o projeto e aguardar o aval do Corpo de Bombeiros, além de ficar na contagem regressiva para o início da festa”, falou Marcelo.

O promotor do Ministério Público da Paraíba, Dr. Osvaldo Barbosa, mencionou que esse é mais um encontro para que tudo esteja alinhado entre os envolvidos durante o trabalho no São João.

“Não há um item só que fique acordado. São vários para que na audiência final, que vai ocorrer um pouco mais próximo da data de abertura da festa (30 de maio), deliberemos pelo TAC que vai nortear as diretrizes da festa”, falou o promotor.

Prazos

Além da data 05 de maio para apresentação, por parte da Arte Produções, do projeto de Layout do Parque do Povo ao Corpo de Bombeiros, ficou determinado que a Sesuma apresente o cronograma e listagem de ambulantes com as licenças e treinamento até 13 de maio.

Ficou determinado ainda que o DER apresente o planejamento para o setor de Galante, em conjunto com a PRF, até dia 19 de maio.

Já a Arte Produções deve anexar o relatório completo da Empresa de Segurança privada, com quantidade de contingente e todas as licenças exigidas pela Polícia Federal até o dia 19 de maio e que disponibilize o projeto em conjunto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais Forças de Segurança, as plataformas de observação no âmbito do Parque do Povo, até a mesma data.

Ficou determinado também que a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e IPC, apresente um relatório de operação e cronograma operacional para os dias do evento até 23 de maio.