A Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Campina Grande encerrou nessa segunda-feira, 28, o processo de inscrição para a campanha Forró Sim, Assédio Não, iniciado no dia 17 de abril, cujo objetivo é prevenir e combater o crime de importunação sexual. O número de inscritos foi além das 60 vagas previstas e atingiu uma média de 150 inscrições.

A advogada Talita Lucena, que responde pela Coordenadoria da Mulher em Campina Grande, informou que mesmo durante o feriado santo, a procura foi grande. “O número de inscritos foi maior que o ano passado, o que reafirma o sucesso da campanha. Agora vamos começar a escolha com base nas exigências do edital publicado no último dia 17 e a ordem dos inscritos”, ratificou.

Para ter o nome aprovado no processo de escolha é necessário o preenchimento completo do formulário de inscrição que foi divulgado junto com o Edital, com as informações solicitadas, bem como possuir idade igual ou superior a 18 anos. Durante a escolha será solicitada documentação comprobatória ou dados complementares de caráter administrativo, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018.

A lista dos Embaixadores selecionados será divulgada no dia 5 de maio. O próximo passo será um curso de capacitação promovido pela Coordenadoria da Mulher nos dias 13 e 14 de maio para os candidatos selecionados. O curso tem o objetivo de orientar sobre a execução do trabalho no período junino, tanto no Parque do Povo, como nas áreas der maior circulação durante o período festivo.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres concederá aos participantes da “Campanha Forró Sim, Assédio Não”, certificado proporcional de horas, comprovando a contribuição como voluntário(a), tanto para fins acadêmicos, quanto para validação curricular.

A campanha Forró Sim, Assédio Não 2025 será oficialmente lançada no dia 19 de maio com início previsto para o dia 30 de maio e encerramento no dia 6 de julho quando chega ao fim a versão 2025 d´O Maior São João do Mundo.

Os Embaixadores Sociais vão trabalhar com divulgações sobre o crime de importunação sexual; direitos das mulheres; encaminhamento aos serviços da rede, orientações jurídicas, psicológicas e assistência social, além do apoio da Guarda Civil Municipal, por meio do programa Ronda da Mulher. A listagem dos voluntários aptos a receber certificação será divulgada no dia 12 de julho.