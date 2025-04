Podcast: professora destaca festivais de quadrilhas escolares

Durante o Conexão Caturité desta sexta-feira, o quadro da Secretaria de Cultura (Secult) contou com a participação da professora Giseli Sampaio, coordenadora de cultura de Campina Grande.

Ela falou sobre o Festival de Quadrilhas Juninas Escolares, que acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho, no Parque Evaldo Cruz.

O projeto valoriza a tradição junina nas escolas, promovendo a arte e a educação de forma integrada, com a participação de estudantes dos anos iniciais, finais e da EJA. A iniciativa já faz parte da programação oficial do Maior São João do Mundo.

