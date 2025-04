Vila Sítio São João recebe homenagem do MPT e renova parceria de combate ao trabalho infantil

Em 2025 a Vila Sítio São João reafirma a sua parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e, mais um ano, abraça a campanha do órgão de prevenção e combate ao trabalho infantil.

Em ofício, assinado pelos procuradores Marco Antônio Ferreira e Raulino Maracajá Coutinho, que estiveram na Vila Sítio São João, o MPT reconhece a importância do espaço ceder a sua estrutura para a divulgação da campanha, durante o período junino, além do apoio dado no palco pelos artistas que passaram no São João de 2024.

Segundo Tupac Dantas, diretor da Vila Sítio São João, em mais um ano a campanha será abraçada e contará com espaço importante dentro da programação, e esse ano de uma forma especial. Isso porquê o MPT comemora 40 anos de atuação no estado da Paraíba, e 20 anos de presença efetiva em Campina Grande e região.

“O MPT também nos solicitou a realização de uma homenagem especial à artista paraibana Elba Ramalho, que estará se apresentando dia 21 de junho, durante o evento de lançamento da campanha contra o trabalho infantil, marcada para ocorrer de 20 a 22 de maio. Além disso, a campanha este ano traz como mote o cordel #ChegadeTrabalhoInfantil, da poetisa campinense Anne Karolynne”, explica Tupac.

A ideia do cordel é fazê-lo em formato de vídeo, com tradução em libras, para que seja exibido em um telão durante os intervalos dos shows.

Por fim, o ofício do MPT ressalta a importância da Vila Sítio São João para a valorização da cultura local.

“Reiteramos nossa admiração pelo trabalho desenvolvido pela Vila Sítio São João e pelo Memorial do Homem do Nordeste, instituições de inestimável valor cultural ao povo paraibano”, diz o documento público.