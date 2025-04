Casais realizam inscrição para o Casamento Coletivo 2025

Nesta quarta-feira (9), o Teatro Municipal Severino Cabral foi palco de emoção e expectativa com as inscrições para o Casamento Coletivo 2025, promovido pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura. Na ocasião, 66 das 100 vagas foram preenchidas. As inscrições continuarão a ser feitas na sede da Secult, ao lado do Terminal de Interação, das 8h às 13h até esta sexta-feira (11), com o objetivo de atingir mais pessoas.

A iniciativa da Prefeitura de Campina Grande reforça o compromisso do poder público com a valorização dos direitos civis, da dignidade e da inclusão social, além de oferecer a chance para os noivos e noivas de terem o tão sonhado enlace matrimonial, como manda o figurino, dentro da maior festa junina do Brasil e do mundo.

“Gostamos muito de São João e já era um sonho casar n’O Maior São João do Mundo. Quando nos conhecemos decidimos juntar esse sonho dos dois. Fomos os primeiros a chegar aqui”, contou o casal Roseana do Nascimento e Geovane da Silva, os primeiros a realizarem a inscrição do Casamento Coletivo 2025.

Roberta Fiama e Maria Bianca também vão concretizar o desejo de selar a união n’O Maior São João do Mundo, pois o namoro surgiu dentro da festa, embalado pelo clima de romance em um show do cantor Bell Marques.

“Temos um amor de São João. Nós efetivamos o nosso namoro na edição de 2022, ao som de Bell Marques. E nada mais justo do que casar n’O Maior São João do Mundo. Estamos com a ansiedade a mil para todos os momentos do Casamento, desde os próximos encontros, até a escolha dos vestidos”, destacaram as noivas.

O Casamento Coletivo, que é totalmente gratuito, representa muito mais do que uma cerimônia: é uma oportunidade concreta de acesso ao matrimônio civil, principalmente para aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um casamento tradicional.

Além de facilitar o acesso à legalização da união, o Casamento se tornou, ao longo dos anos, um importante símbolo do São João de Campina Grande, unindo amor, cultura e tradição em um dos eventos mais aguardados do calendário junino. Em 2025, mais uma vez, histórias de amor ganharão um novo capítulo, celebradas em grande estilo no coração da festa nordestina.

“Nós nos conhecemos desde pequenos. Ele foi o meu primeiro namorado. Depois, acabamos o namoro e cada um seguiu a sua vida. Eu me casei com outra pessoa, com quem passei 25 anos, e fiquei viúva. Há cinco anos nos reencontramos e agora vamos nos casar aqui, n’O Maior São João do Mundo”, recordou a noiva Janicleide, que vai oficializar a união com Jean.

Confira a lista de documentos para realizar a inscrição:

Documento dos noivos e noivas:

Certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência no nome de cada um ou declaração de residência do proprietário com firma reconhecida. Se houver união estável, um comprovante para os dois.

Documentação para divorciados (as):

Toda documentação já citada e mais a cópia da sentença do divórcio, certidão de casamento com averbação de divórcio.

Documentação para viúvos (as):

Toda documentação dos noivos e mais a certidão de óbito e inventário.

Documentação de duas testemunhas:

RG, CPF, comprovante de residência no nome de cada um, ou declaração de residência do proprietário com firma reconhecida. Se houver união estável, um comprovante para dois.