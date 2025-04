São João de Esperança: lançamento da programação da festa terá show de Samya Maia

A cidade de Esperança, que este ano completa 100 anos de emancipação política, lançará no próximo dia 10 de abril, às 19h, a programação da festa de São João da cidade, que este ano ocorrerá entre os dias 25 e 30 de junho.

O evento de lançamento acontecerá na Praça de Cultura, onde já acontecem as festas da região, e contará com a presença do prefeito Thiago Moraes, da população, da imprensa e formadores de opinião, políticos e também dos empresários da cidade.

De acordo com Thiago, “a expectativa é brindar esse ano do centenário com o maior e melhor São João que a cidade de Esperança já viu”.

“Proporcionaremos condições para que todos estejam felizes e satisfeitos com a estrutura e programação. Este ano a estrutura está maior e melhor, e pensamos em todo o evento de acordo com os desejos do público da nossa cidade. Não deixaremos de valorizar os artistas que são ‘pratas da casa’, mas também traremos grandes atrações que estão no gosto das pessoas”, destacou.

Para ele, o evento além do entretenimento, também tem o outro fator igualmente importante: o econômico.

Segundo o prefeito, os barraqueiros e vendedores ambulantes receberão suporte e estrutura para poder fazer suas vendas.

“Com a previsão de público de mais de 30 mil pessoas durante todo o evento, os nossos barraqueiros e vendedores ambulantes receberão suporte e estrutura para poder realizar as suas vendas”, reforçou.

Na ocasião do lançamento, serão apresentados a programação do evento, a identidade visual, além de informações sobre a edição de 2025. Após os pronunciamentos, haverá um show da cantora Sammya Maia.