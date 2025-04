Uma audiência realizada na sede do Ministério Público da Paraíba (MPPB) em Campina Grande definiu os horários de funcionamento do Parque do Povo para a edição 2025 d’O Maior São João do Mundo.

O encontro foi capitaneado pelo promotor da área do Meio-Ambiente, Hamilton Souza, e contou com as presenças dos representantes das Forças de Segurança envolvidas na festa e também da secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico, do superintendente da STTP, Vitor Ribeiro – ambos representando a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Além destes, estiveram presentes também representantes do Trade Turístico do município.

Ficou acordado e decidido que a festa seguirá os horários de abertura e fechamento do Parque do Povo adotados também na edição de 2024:

Segundas e terças-feiras: 17h – 00h;

Quartas e quintas: 17h – 02h;

Sextas: 17h – 3h;

Sábados e domingos: 16h – 03h.

Ficou acordado ainda que, assim como na edição anterior, em 2025 todas as noites terão, para além do horário limite de festividades no Palco Principal, 30 minutos de tolerância para dispersão e finalização da operacionalização do Parque do Povo.

Também como em 2024, em 2025 teremos algumas exceções de dias que, apesar de serem em meio de semana, terão o horário limite de shows no palco principal alargado até às 3h da manhã. São eles:

12/06 – Dia dos Namorados;

18/06 e 19/06 – véspera e dia de Corpus Christi;

23/06 e 24/06 – véspera e dia de São João;

A secretária Tâmela Fama falou do encontro, que marcou o início das tratativas junto ao MP para elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que trará as diretrizes para realização do evento este ano.

“É um trabalho de muito zelo para com a Segurança e bem-estar da nossa população e dos turistas que veem aproveitar a nossa maior festa. Tudo é definido e acordado por todos os entes envolvidos na realização do evento, na busca por promover a melhor experiência para os forrozeiros”, garantiu Tâmela.

São João nos Distritos

Também no encontro ficaram definidos os horários para a realização d’O Maior São João do Mundo nos distritos de Campina Grande:

Galante: 10h – 17h;

Catolé de Boa Vista: 10h – 17h;

São José da Mata: 17h – 22h.