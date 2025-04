Divulgada a programação do São João do Campestre 2025

O Clube Campestre divulgou a programação do São João 2025, com renomados artistas que prometem animar os forrozeiros de Campina Grande.

A programação do “São João do Campestre” contará com três datas e 10 atrações. Veja:

31 de Maio

Santanna, Fabiano Guimarães, Kátia Cilene e Capilé

14 de Junho

Eliane, Waldonys e Os 3 do Nordeste

18 de Junho (véspera de feriado)

Zé Cantor, Brasas do Forró e Jonny Garotinho