Casamento Coletivo: décadas de celebração de amor e Cultura no São João

O Maior São João do Mundo é mais do que uma festa junina em Campina Grande: é um verdadeiro espetáculo de cultura, tradição e fomento em todas as áreas da cidade. Dentro dessa grandiosa programação, o Casamento Coletivo se destaca como um dos momentos mais emocionantes e simbólicos do evento, proporcionando a muitos casais a oportunidade de concretizar o sonho do matrimônio – este ano com inscrições na próxima quarta-feira, dia 9 de abril.

Realizado na icônica pirâmide do Parque do Povo, coração d’O Maior São João do Mundo, sempre no dia 12 de junho, véspera de Santo Antônio e Dia dos Namorados, o Casamento Coletivo não apenas celebra a união de casais, mas também representa um marco sociocultural significativo para a cidade.

Desde sua primeira edição em 1999, durante a gestão do então prefeito Cássio Cunha Lima, o evento tem como objetivo democratizar o acesso ao matrimônio, permitindo que pessoas de diferentes classes sociais possam formalizar suas uniões em um momento especial, cercado pela alegria e pelo espírito festivo que caracteriza o São João.

“O Casamento Coletivo foi uma iniciativa que tivemos para oferecer aos casais que não tinham condições de realizar uma festa a oportunidade de vivenciar esse momento, que, para muitos, se torna inesquecível. Sempre havia uma preocupação em, durante o São João, trazer coisas novas e, com trabalho em equipe, incorporamos a ideia do Casamento nas atividades d’O Maior São João do Mundo, que veio para ficar. Na nossa gestão, havia a preocupação de não apenas realizar um São João, mas também de inovar. Fizemos a ampliação do Parque do Povo, com cenografia criada por Kelly Veiga, que mudou completamente o padrão estético do São João, consagrando o calendário turístico da cidade”, destacou Cássio.

A história do Casamento Coletivo em Campina Grande é marcada pela dedicação e empenho de mulheres que, na época, formaram uma comissão responsável pela sua organização. Entre elas, destacam-se a professora Cléa Cordeiro, Lavínia Navarro, Alessandra Donato e Cristina Leite Gomes. Juntas, elas idealizaram um evento que não apenas uniria casais, mas fortaleceria laços comunitários e celebraria a cultura da Rainha da Borborema.

“A ideia de realizar o Casamento Coletivo n’O maior São João do Mundo surgiu em uma reunião estratégica entre Fábio Nogueira, que era o chefe de gabinete, Temi Cabral, e eu que era diretora de marketing da Secretaria de Turismo. Em seguida fizemos uma reunião e formamos uma comissão com Alessandra Donato e Lavínia Navarro. Conversamos com os casais, que pensavam que era um casamento de fogueira, mas explicamos que tudo sairia da prefeitura, com todo o aparato jurídico necessário para que o casamento tivesse realmente validade. O casamento foi realizado em frente à Catedral cenográfica, pedindo a Deus para que não chovesse. A orquestra sinfônica fez a parte musical e tudo foi retransmitido por todas as TVs da época”, contou Cléa Cordeiro.

Primeira coordenadora do Casamento Coletivo, Lavínia Navarro rememorou o evento, destacando a importância para os 30 casais pioneiros, que casaram em frente à Catedral cenográfica do Parque do Povo.

“O juiz foi o Dr. Jairo e o casamento foi feito na Catedral cenográfica do Parque do Povo. Foi muito gostoso de fazer, mas também foi muito difícil porque as pessoas achavam que ia ser um casamento matuto. Alguns dos casais não tinham documento e a gente teve que ir atrás, para eles poderem dar entrada nos papeis. Fizemos bolo gigante e tudo como manda o figurino de uma casamento bem tradicional, como se fosse na igreja”, recordou Lavínia.

A importância do Casamento Coletivo vai além da cerimônia em si. Ao longo de anos de existência, o evento promove a inclusão social e a valorização das tradições, permitindo que casais – que de outra forma não teriam a oportunidade de concretizar o matrimônio – realizem esse sonho em meio a um dos maiores eventos culturais do Nordeste. O Casamento Coletivo transforma-se, assim, em um ato de resistência e celebração da cultura nordestina, onde o amor é exaltado em um espaço que pulsa alegria e tradição.

Além disso, é uma oportunidade para que a sociedade se una em torno de valores como o amor, a família e a solidariedade, fortalecendo os vínculos comunitários e criando memórias que serão eternizadas na história de cada casal e na trajetória d’O Maior São João do Mundo.

Casamento Coletivo repaginado

Ao longo dos anos, o Casamento Coletivo foi se aprimorando e incorporando novos elementos que enriquecem, até hoje, a experiência dos casais e de todos que prestigiam o evento. A repaginação foi desde a mudança do local, que saiu da Catedral cenográfica para a icônica Pirâmide, no coração do Parque do Povo, até a ampliação do número de noivos, que saiu de 30 para 100.

Além disso, a celebração do Casamento ganhou o aspecto lúdico, onde incluiu atividades culturais, apresentações musicais e outros requisitos que tornam a celebração ainda mais memorável.

“O casamento coletivo é um dos acontecimentos socioculturais mais importantes dentro de toda essa trajetória histórica d’O Maior São João do Mundo. Fiz parte por quase duas décadas da organização e como coordenadora consegui inserir vários aspectos dentro da concepção da cerimônia, referências em alusão ao próprio festejo de Santo Antônio. Quando estive como secretária de Cultura, mesmo durante a pandemia, realizamos uma edição especial de forma remota, com todos os aspectos culturais e legais”, referendou a ex-secretária de Cultura de Campina Grande, professora Giseli Sampaio.

Neste ano de 2025, o Casamento Coletivo também promete surpresas e tradição, mantendo-se como um patrimônio sociocultural d’O Maior São João do Mundo. As inscrições serão anunciadas em breve pela Secretaria de Cultura, onde os casais que desejam realizar o matrimônio dentro da maior festa junina do mundo poderão desfrutar, de forma totalmente gratuita, de todas as etapas que envolvem um casamento tradicional, desde a escolha das vestimentas, dia dos noivos, sessão de fotos, até os processos legais de documentação.

“Campina Grande e todos aqueles que desejam selar a união no Casamento Coletivo podem esperar uma bela edição este ano, com todo os cuidados e preparativos que esta festa merece, coroando, mais uma vez, o nosso Maior São João do Mundo”, destacou o secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho.