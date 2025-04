Campina Grande: Prefeitura anuncia data de inscrições para Casamento Coletivo

O dia 9 de abril de 2025, próxima quarta-feira, estará marcado na história de muitos casais em Campina Grande. Acontece que nesta data, a partir das 8h, o Teatro Municipal Severino Cabral estará aberto mais uma vez para receber as inscrições do Casamento Coletivo. A ação é realizada pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, dentro da programação d’O Maior São João do Mundo.

As inscrições acontecem durante todo o dia, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h, no Teatro Municipal, onde os 100 primeiros casais terão a oportunidade de materializar a união civil na principal festa junina do Brasil e do mundo.

Seguindo a tradição, o Casamento Coletivo irá acontecer no dia 12 de junho, Dia dos Namorados e véspera de Santo Antônio, na Pirâmide do Parque do Povo, coração do “Quartel General do Forró”.

A celebração civil – que tem o caráter sócio cultural, democratizando o acesso ao enlace a quem mais precisa – contará com novidades, seguindo as mudanças implantadas ao longo da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, mas sem perder a essência enraizada no imaginário coletivo do campinense.

Ao longo das décadas, o Casamento Coletivo realizou sonhos e impactou mais de 2 mil famílias. Além da celebração, com o apoio de parceiros, foram realizados dias de preparação, ações de acolhimento, e também muitos sorteios de brindes.

O Casamento Coletivo é um dos mais importantes eventos não só d’O Maior São João do Mundo, mas da Paraíba. A ação tem um legado de compromisso com o bem-estar e felicidade de toda a população.

Vale lembrar que os noivos terão acesso, de forma totalmente gratuita, às etapas do matrimônio até o grande dia. Os preparativos envolvendo a papelada no cartório, a decoração da cerimônia, os trajes, a maquiagem e o cabelo, entre outros, serão disponibilizados e custeados pela Prefeitura de Campina Grande.