PMCG abre seleção com 355 vagas de trabalho para o Maior São João do Mundo

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), deu início nesta terça-feira (1º) ao processo seletivo para a contratação temporária de 355 trabalhadores, que atuarão durante o Maior São João do Mundo 2025.

Além disso, outros 142 candidatos serão selecionados para cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 11 de abril no Sine Municipal.

O edital já foi publicado no Diário Oficial do Município e pode ser acessado no site campinagrande.pb.gov.br. O processo seletivo terá validade de seis meses a partir da homologação.

Vagas disponíveis

As oportunidades são para diversas funções, conforme detalhado abaixo:

• Auxiliar de serviços gerais: 240 vagas, mais 100 para cadastro de reserva;

• Fiscal de apoio: 40 vagas, mais 30 para cadastro de reserva;

• Recicladores: 70 vagas, mais 10 para cadastro de reserva;

• Encarregados: 5 vagas, mais 2 para cadastro de reserva.

O salário bruto para todos os cargos será de R$ 2.230,30, com pagamento previsto para a primeira quinzena de julho.

Funções e atribuições

Os trabalhadores contratados atuarão no período de 28 de maio a 6 de julho de 2025.

• Auxiliares de serviços gerais: responsáveis por varrição, coleta de sacos plásticos, pintura de meio-fio e higienização de áreas públicas no Parque do Povo, áreas adjacentes e nos distritos de Galante e São José da Mata.

• Fiscais de apoio: prestarão suporte à fiscalização de posturas, auxiliando na organização do comércio informal.

• Recicladores: farão a coleta, triagem, prensagem e destinação final adequada dos resíduos sólidos recicláveis.

• Encarregados: terão a responsabilidade de supervisionar e fiscalizar os serviços de coleta seletiva.

Critérios para participação

Para se inscrever, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

• Ser alfabetizado;

• Ter no mínimo 18 anos completos;

• Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (para homens);

• Não ser beneficiário de programas sociais;

• Não ter sofrido sanção impeditiva para o exercício de cargo público;

• Possuir capacidade física e aptidão psicológica compatíveis com a função;

• Não possuir vínculo com a administração pública direta ou indireta (as vagas são destinadas para quem está desempregado).

Documentação necessária

Os interessados devem comparecer ao Sine Municipal, localizado na Avenida Santa Clara, S/N (antigo Museu Vivo da Ciência e Tecnologia), de 8h às 17h, no período de 1º a 11 de abril, portando os seguintes documentos:

• Ficha cadastral preenchida (disponível no local);

• Documento de identidade (RG) e CPF (originais e cópias);

• Número do PIS/PASEP (documento comprobatório);

• Comprovante de residência atualizado (últimos três meses);

• Foto 3×4 atualizada;

• Certidão Negativa Criminal (emitida pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba – IPC/PB);

• Cartão bancário em nome do candidato para pagamento da remuneração, caso seja selecionado.

Divulgação do resultado

O resultado final será publicado no Diário Oficial do Município e no Semanário Municipal no dia 16 de maio. A relação dos aprovados também ficará disponível no Departamento de Limpeza Urbana, na sede da SESUMA. Recursos deverão ser formalmente apresentados à Comissão Organizadora do PSS.

Compromisso da Prefeitura

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Dorgival Vilar, destacou que, seguindo a orientação do prefeito Bruno Cunha Lima, todos os trabalhadores contratados terão direito a:

✅ Fardamento completo

✅ Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

✅ Alimentação

✅ Transporte

✅ Salário bruto de R$ 2.230,30

Recicla São João: inclusão e sustentabilidade

Além das contratações temporárias, a limpeza urbana será reforçada pelo projeto Recicla São João. A iniciativa contará com 47 trabalhadores atuando no Parque do Povo e nos distritos de Galante e São José da Mata.

Os recicladores terão remuneração garantida e ficarão com 100% do lucro da venda dos materiais recicláveis recolhidos durante o evento. O projeto será acompanhado pelo Ministério do Trabalho, em parceria com cooperativas locais e o programa Recicla Campina.