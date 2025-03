Saiba as atrações que vão abrir o Maior São João do Mundo 2025

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, afirmou que a edição de 2025 d’O Maior São João do Mundo não será apenas um grande evento festivo, mas também um importante motor de geração de emprego e renda para milhares de famílias na região.

Ele destacou que a cidade se supera a cada ano, garantindo um impacto econômico positivo para a população.

A festa começa no dia 30 de maio e a noite de abertura promete muita animação. Sobem ao palco do Parque do Povo:

Rafael Moura

Heitor Costa

Luan Santana

Walkyria Santos

Além disso, Bruno ressaltou que a estrutura do evento será ampliada, utilizando 100% do Parque Evaldo Cruz, tornando a festa ainda maior e mais confortável para o público.

Confira a fala do prefeito:

*Vídeo: ParaibaOnline