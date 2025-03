Lançamento d’O Maior São João do Mundo acontece hoje

A contagem regressiva para a 42ª edição d’O Maior São João do Mundo começa nesta segunda-feira (31), a partir das 18h, com o lançamento oficial da festa na Pirâmide do Parque do Povo, em Campina Grande. O evento apresentará a aguardada programação do São João 2025, que mais uma vez promete movimentar a cidade e atrair milhares de turistas.

O anúncio será celebrado com diversas apresentações culturais, incluindo quadrilhas juninas que representam a essência do festejo nordestino. O evento também contará com shows dos artistas Capilé e Amazan, além de outras apresentações de nomes que integram a programação oficial.

A festa, conhecida por espalhar cultura e tradição nordestina, terá atrações não apenas no Parque do Povo e Parque Evaldo Cruz, mas também nos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista, ampliando o alcance das festividades.

Com uma programação diversificada, o São João 2025 promete consolidar mais uma edição histórica, reafirmando sua grandiosidade como um dos maiores festejos juninos do Brasil.

