São João de Campina Grande: programação completa será divulgada nesta quinta-feira

Nesta segunda-feira (24), a Arte Produções iniciou a montagem da estrutura para o lançamento da 42ª edição d’O Maior São João do Mundo, que ocorrerá no próximo dia 27 de março, a partir das 18h, na Pirâmide do Parque do Povo.

Pelo segundo ano consecutivo, o evento acontecerá nesse espaço histórico, que representa o epicentro dos festejos juninos da Rainha da Borborema. A estrutura inclui palco, iluminação e espaços para acomodar a grande programação de lançamentos da festa, que em 2025 promete exaltar a rica cultura nordestina com um espetáculo repleto de identidade.

O lançamento contará com diversas apresentações culturais, incluindo a presença dos quadrilheiros da Junina Moleka Sem Vergonha, vencedora do Festival de Quadrilhas Juninas de Campina Grande e da Paraíba, além de se destacar como oitava colocada no Nordestão da Rede Globo. O evento promete ser um aquecimento para o que está por vir, revelando as atrações que farão parte da programação completa do maior evento de cultura popular do mundo.

Com atrações espalhadas por diversos pontos da cidade, a exemplo dos distritos de Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista, bem como os tradicionais e emblemáticos espaços do Parque do Povo e Parque Evaldo Cruz, a grande festa receberá grandes shows e apresentações que marcarão mais uma edição histórica dos festejos juninos de Campina Grande.

O evento de lançamento marca o início dos preparativos do São João de Campina Grande, que em 2025 promete movimentar ainda mais a cidade e atrair turistas de todo o Brasil. A festa será um verdadeiro espetáculo de dança, música e cultura, reafirmando sua posição como um dos maiores e mais tradicionais festejos juninos do país.