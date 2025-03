São João Premium 2025 promete noites inesquecíveis no Spazzio

O São João Premium 2025 do Spazzio está chegando com uma programação imperdível que promete agitar Campina Grande com grandes atrações e novidades especiais.

Este ano, o evento contará com apresentações no Spazzio e na charmosa Vila Forró, no evento “Vila Dreams”, reunindo o melhor do forró, da sofrência e da música eletrônica.

Spazzio – 20 de junho

A festa começa no dia 20 de junho com uma programação inesquecível no Spazzio. Os fãs poderão se despedir de uma das últimas apresentações da dupla Jorge & Mateus, além de curtir a energia contagiante de Limão com Mel e Thiago Freitas.

Spazzio – 21 de junho

Matheus & Kauan;

Grupo Menos é Mais;

À Vontade (Zezo, Raí e Luan);

Lipe Lucena.

Vila Dreams 2025 – A grande novidade do São João Premium

A novidade deste ano fica por conta da #VilaDreams2025, que chega para transformar Campina Grande no epicentro da música eletrônica nos dias 21 e 22 de junho. O novo palco da Vila Forró será o cenário perfeito para dois dias de muita energia, vibes incríveis e grandes DJs, garantindo uma experiência única para o público.

As vendas terão início a partir desta terça-feira, dia 18.