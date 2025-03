Quadrilhas se aquecem para o Maior São João do Mundo, em Campina Grande

A cidade Rainha da Borborema, conhecida e reverenciada por sua rica tradição cultural, recebeu com grande entusiasmo a reapresentação do Festival de Quadrilhas Juninas, promovida pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult).

O evento, que faz parte do programa “Campina, São João o Ano Inteiro” e visa manter viva a chama das festividades juninas ao longo do ano, celebrou as cores, o brilho e as tradições nordestinas, dando um gostinho para a nossa maior festa, que é O Maior São João do Mundo.

Sediado no Parque Evaldo Cruz, a abertura do evento, ocorrido no último sábado (16), foi um espetáculo à parte, conduzida pelo renomado Grupo de Cultura Popular Ariús, que fez sua estreia de um trecho do espetáculo “Ariús Canta e Dança o Nordeste” (contrapartida do Edital Biliu de Campina 2024), mostrando a beleza das danças tradicionais que remontam as origens do povo brasileiro.

O secretário executivo de Cultura, João Dantas, ao abrir oficialmente a festividade, destacou a importância da valorização das tradições locais e do apoio à cultura popular realizado através da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima. Sua fala ressoou entre os presentes, reforçando o compromisso da gestão municipal em manter vivas as quadrilhas que fazem parte da identidade de Campina Grande.

“Mais uma ação de extrema importância realizada pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, aqui no Parque Evaldo Cruz, que é maravilhoso e onde ocorrerão muitas apresentações juninas. As quadrilhas representam a essência da nossa cultura, celebrando as tradições, os costumes e a rica história do nosso povo. Aqui em Campina Grande, essas manifestações culturais ganham vida de uma forma única, atraindo turistas de todo o Brasil n’O Maior São João do Mundo. E a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, mantém o incentivo para que eventos como este aconteçam”, comentou o secretário.

Representando o senador Veneziano Vital do Rêgo, Ana Cláudia Vital do Rêgo, também se fez presente e destacou a relevância das emendas parlamentares no valor de R$ 400 mil destinadas por ele para as quadrilhas juninas da cidade.

“É com grande entusiasmo que venho aqui representar o senador Veneziano Vital do Rêgo e destacar a importância de um evento como este e das emendas parlamentares destinadas às quadrilhas juninas. As quadrilhas são um patrimônio cultural e representam a identidade e a tradição do nosso povo, e também desempenham um papel fundamental na promoção da inclusão social, no fortalecimento da comunidade e na movimentação da economia. Todas as quadrilhas juninas aqui estão de parabéns, assim como a Prefeitura Municipal por este evento grandioso”, frisou Ana.

Após as falas, o Parque Evaldo Cruz se transformou em um cenário repleto de cores vibrantes, com a energia contagiante das juninas Moleka 100 Vergonha, Baião D2, Arraial em Paris, Filhos de Campina e Escurrega Mai Num Cai, levando o público ao delírio com as coreografias arrojadas e os figurinos impecáveis.

Já no domingo, 16, o evento começou com muita música ao som de Ananias do Acordeon, que encantou o público com seu forró tradicional, transportando todos para O Maior São João do Mundo.

Em seguida, as apresentações continuaram com as juninas Rojão do Forró, Expressão Junina, Arraiá do 40, Flor de Lampião, Cestinha de Flores e Mistura Gostosa. Mesmo debaixo de chuva, o público foi prestigiar a festa e as quadrilhas deram um show de alegria, com muita dança e tradição.

O quadrilheiro Madson Melo, integrante da Mistura Gostosa, elogiou ação da gestão municipal, e destacou a importância do evento para o fomento e promoção das Quadrilhas Juninas.

“Só tenho elogios a toda organização do evento, à Prefeitura, à Secretaria e ao senador Veneziano, no incentivo à nossa cultura e às quadrilhas da nossa cidade. Não existe São João sem quadrilha junina, principalmente aqui em Campina Grande – que respira O Maior São João do Mundo. Fiquei muito feliz e lisonjeado com o público que foi nos assistir e só temos a agradecer porque, cada vez mais, temos conseguido incentivo para as nossas quadrilhas”, reforçou.