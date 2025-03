São João de Patos: confira a programação oficial de 2025

A programação oficial do São João de Patos 2025 foi lançada nesta quinta-feira, 13 de março, prometendo uma festa grandiosa no Terreiro do Forró entre os dias 19 e 23 de junho.

O evento contará com uma programação atrativa, reunindo grandes nomes do forró e do sertanejo.

Confira a programação completa:

19 de junho (quarta-feira)

• Nattan

• Jorge e Mateus

• Luan Estilizado

20 de junho (quinta-feira)

• Wesley Safadão

• Ramon e Randinho

• Henry Freitas

21 de junho (sexta-feira)

• Jonas Esticado

• Raynel Guedes

• Henrique e Juliano

22 de junho (sábado)

• Zezo Potiguar

• Pablo

• Natanzinho Lima

23 de junho (domingo)

• Raí Saia Rodada

• Bizay

• Bruno e Marrone

O evento também contará com atrações como:

• Isabela Fernandes

• Markito

• Hudshow

• Rafael Dono

• Gustavinho

• Sanara

• Hanny Mendonça

• Hênio Barão

• Mariah Sanfoneira

• Cicinho Lima