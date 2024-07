No penúltimo dia do Maior São João do Mundo (29), o Quartel General do Forró estava em festa. O último sábado do evento foi marcado por uma programação especial e inesquecível em Campina Grande.

A noite de São Pedro começou com um show eletrizante de Amanda e Ruama, que subiram ao palco do Parque do Povo pela primeira vez. A dupla disse que se preparou para essa apresentação há muito tempo e que estava ansiosa por esse momento: “Desde que saiu a programação, eu disse: ‘Ruama, a gente tem que fazer o melhor show das nossas vidas’”, disse Amanda. Elas conquistaram o público com seu talento e carisma, deixando todos contagiados pelo clima junino.

Em seguida, foi a vez de Walkyria Santos, que subiu ao palco trajando um figurino feito por uma estilista de Campina Grande, trouxe sua energia e voz poderosa para aquecer ainda mais a multidão. A cantora, que começou sua trajetória aos 17 anos e marcou época na banda Magníficos, fez todo mundo dançar e cantar junto vários sucessos.

A terceira atração da noite, Zé Cantor, disse estar emocionado por cantar n’O Maior São João do Mundo: “Para mim é uma alegria e uma satisfação passar no palco onde vários artistas nacionais passaram e hoje chegou meu dia mais uma vez, mais um ano”. O “Rei dos Alôs” não decepcionou e manteve a animação lá em cima. Com estilo único e repertório envolvente, ele garantiu que ninguém ficasse parado, com o melhor do forró “A farra do Zé”, entregando o palco já de portões fechados para a atração mais aguardada da noite, a dupla Bruno e Marrone.

O cantor Marrone, que fez uma cirurgia de glaucoma nos dois olhos na última segunda-feira (17) e precisou ficar afastado por 15 dias, conforme informado pela assessoria do artista, não pôde vir com seu parceiro.

Bruno se apresentou só, mas encantou os fãs com uma performance ímpar. Suas canções românticas e sucessos inesquecíveis emocionaram o público, que cantou junto, criando uma atmosfera mágica e especial, digna d’O Maior São João do Mundo.

*Repórter Junino – Reportagem: Agenilson Figueredo e Samara Vicente/ Fotografia: Emily Piano/ Edição: Gabryele Martins

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online