O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), totalizou 2.035 atendimentos no Posto Médico de Pronto de Atendimento instalado no Parque do Povo, em Campina Grande, durante os 33 dias do São João 2024.

Em comparação ao ano passado, quando foram contabilizadas 1.366 assistências, os atendimentos aumentaram 48,9%. De todas os serviços de saúde realizados, 1.333 foram prestados a mulheres e 702 a homens. A unidade foi instalada com o objetivo de garantir atendimento rápido no próprio local do evento.

Os serviços tiveram início no dia 29 de maio e terminaram na noite desse domingo (30), com o encerramento do Maior São João do Mundo. Além das assistências de saúde, foram registradas 61 transferências para a realização de atendimento mais especializado, tanto no Hospital de Trauma de Campina Grande quanto nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Neste último fim de semana, foram 484 atendimentos e 20 transferências feitas pelas ambulâncias da rede estadual de saúde.

O posto contou com uma estrutura semelhante a um hospital, portando equipamentos como carrinho de parada, ventilador de transporte, desfibrilador automático externo, aparelho de eletrocardiograma, um posto de enfermagem abastecido com medicamentos, 15 pontos de atendimento, um leito de estabilização, e ainda duas ambulâncias.

Para fazer as assistências necessárias, a equipe foi composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutor socorrista e profissional administrativo da Rede Hospitalar Estadual.

Os principais motivos dos atendimentos foram identificados em primeiro lugar a intoxicação alcoólica, seguido de mal-estar e crise de ansiedade. Esse foi o segundo ano consecutivo que a Saúde da Paraíba disponibilizou a estrutura para o evento.

O secretário de saúde da Paraíba, Arimatheus Reis, pontua a importância do equipamento para a segurança da saúde de quem esteve na festa.

“Foi mais uma vez uma experiência muito exitosa realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, dando respostas rápidas e evitando que os atendimentos realizados nos postos de Pronto Atendimento fossem levados para os hospitais”, destacou.

OUTRAS FESTAS – A mesma estrutura de Postos Médicos de Pronto Atendimento também estiveram presentes nas cidades de Bananeiras, Patos, Santa Luzia e Cabaceiras, na Festa do Bode Rei.

No Parque de Eventos de Santa Luzia, de 20 a 23 de junho, a equipe de prontidão do Posto Médico realizou, nos quatro dias de festa, 99 atendimentos e seis transferências.

Em Patos, no Terreiro do Forró, os festejos juninos aconteceram de 19 a 23 de junho, sendo contabilizados 108 atendimentos e quatro transferências.

Em Bananeiras, foram realizadas 320 assistências de saúde e oito transferências nos dois fins de semana de evento. E na Festa do Bode Rei, em Cabaceiras, ocorrida entre os dias 6 e 9 de junho, foram 26 atendimentos.

* e não deixe de seguir nosso Instagram: @paraiba_online