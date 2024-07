“33 dias de festa, que ninguém imagina. Aqui no Parque do Povo, emoção por segundo, o Brasil virou forró n’O Maior São João do Mundo”. O trecho adaptado da música de Capilé retrata com maestria a maior e melhor festa popular do país e do mundo, que celebrou os 160 anos de Campina Grande.

Brilho, cores, música, dança, teatro. A cultura evidenciada, mais uma vez, numa festa que exalta a tradição do povo nordestino e que proporciona, a cada ano, sorrisos, alegria e oportunidades aos campinenses e turistas, que participaram ativamente do momento histórico da Rainha da Borborema.

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), propiciou momentos memoráveis durante a edição 2024 d’O Maior São João do Mundo, com uma programação recheada de atrações, renovando o compromisso com o fomento aos segmentos culturais, além do papel social desempenhado no evento.

Foram mais de 270 apresentações culturais, com mais de 10 mil artistas envolvidos, que se dividiram em vários polos, como o pátio de eventos do novo Parque Evaldo Cruz – totalmente reformado e revitalizado para a população – a Pirâmide, no coração do Parque do Povo, Vila do Artesão e Aeroporto João Suassuna.

Este ano, as quadrilhas juninas, uma das nossas expressões culturais mais importantes, receberam o incentivo histórico de R$ 300 mil da Prefeitura de Campina Grande, viabilizando todo o aparato para que elas pudessem levar a beleza da tradição nordestina para as apresentações.

Os grupos folclóricos também foram destaque n’O Maior São João do Mundo – que contaram com o aditivo no contrato – abrilhanto a festa com seus folguedos juninos, tradicionais na história do São João da Rainha da Borborema.

Coroando a edição deste ano, o Casamento Coletivo 2024 emocionou a Pirâmide do Parque do Povo no Dia dos Namorados, consolidando o evento sócio cultural mais importante da festa. Os 100 casais inscritos realizaram o sonho de selar a união em um dia inesquecível, com acesso gratuito a todos os trâmites do enlace matrimonial, desde as vestimentas, até a papelada do cartório.

Além disso, as ações itinerantes do programa “Campina, São João o Ano Inteiro”, levaram, e prometem levar muito mais, forró e cultura para diversos bairros e locais importantes da Rainha da Borborema, como a Feira Central, bairro José Pinheiro, Calçadão da Cardoso Vieira e Praça da Bandeira.

No Dia de Quadrilheiro, 27 de junho, a Prefeitura de Campina Grande divulgou o chamamento público para as quadrilhas juninas. O edital, viabilizado pelo secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho, em um pedido ao senador Veneziano Vital do Rêgo, vai destinar R$ 400 mil para as nossas juninas, que se tornaram patrimônio cultural e imaterial do Brasil no último 24 de junho.

Para a realização da enredo cultural d’O Maior São João do Mundo, estiveram envolvidas diversas equipes da Prefeitura, por meio da Secult, a exemplo do núcleo artístico e dos arte-educadores do Centro Cultural Lourdes Ramalho; equipes de mídia e comunicação; além de técnicos de outros setores de logística e suporte.

A programação d’O Maior São João do Mundo foi fechada neste domingo, 30 de junho, com uma apresentação da Junina Mistura Gostosa que, após realizar o show, uniu os brincantes aos campinenses e turistas em um quadrilhão na Pirâmide do Parque do Povo, coroando a edição de 2024 com um momento de alegria e união.

Continuidade

Ainda através da Secretaria de Cultura, a Prefeitura seguirá realizando pela cidade, dentro do programa “Campina, São João o Ano Inteiro”, arraias das quadrilhas juninas nos bairros da Rainha da Borborema, a exemplo dos Cuités, com Arraial em Paris; as Malvinas, com a Moleka 100 Vergonha, José Pinheiro, com a Flor de Lampião, entre outros. O distrito de Galante também será contemplado.

