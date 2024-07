Muita emoção e saudosismo invadiu o Parque do Povo neste domingo (30), na última noite d’O Maior São João do Mundo 2024. O encerramento desta edição contou com shows de drones e pirotécnico, além das apresentações do pernambucano Manim Vaqueiro, do paraibano Japãozim, da cearense Mari Fernandes e da baiana Simone Mendes.

O público geral do evento foi de 2,93 milhões de pessoas, com aumento de 17,2% em relação a 2023.

O prefeito Bruno Cunha Lima esteve no camarim das coletivas e falou sobre essa edição histórica, dos 160 anos de Campina Grande.

“Estamos chegando ao final da edição dos 160 anos de Campina e o que eu posso dizer é que o coração é só gratidão. Não consegui expressar outra coisa que não seja agradecimento. A cada artista, a cada sanfoneiro, a cada pessoa que trabalhou aqui no Parque do Povo. A cada forrozeiro que saiu de casa e que se somou a um número de mais de dois milhões de pessoas que ajudaram a fazer a edição desse ano a maior edição de todos os tempos”, exclamou.

De acordo com pesquisa realizada pela Datavox, 98,8% do público avaliou O Maior São João do Mundo 2024 como bom ou ótimo. Já em relação a grade de apresentações, 95,4% do público achou boa ou ótima. A nota geral para a edição deste ano foi de 9,3.

A transmissão do evento pelo canal Sua Música foi assistida por 5,2 milhões de pessoas e teve um alcance de 18 milhões de telespectadores. Os atrativos culturais foram muitos, com mais de 10 mil artistas, entre quadrilheiros, dançarinos folclóricos e outros brincantes.

A noite começou com Manim Vaqueiro, que cantou para uma área de show lotada. O cantor falou com a imprensa após o show.

“Eu quero só agradecer a Deus, primeiramente, por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu quero agradecer a toda a galera que curte meu trabalho e que veio aqui hoje para me assistir. Para o ano, eu quero voltar aqui melhor que este ano, para levar essa alegria que eu carrego dentro do meu coração”, falou.

Japãozim foi o artista que subiu ao palco em seguida a Manim Vaqueiro. Por ser de Campina Grande, ele teve um grande público o esperando na frente do palco. Os irmãos Rogério e Rodolfo Medeiros, do bairro de José Pinheiro em Campina Grande, estavam encantados cantando as músicas e dançando no show de Japãozim.

“Nós viemos só para ver esse brother que é parceiro nosso, desde a época que ele vendia gelo aqui nesses camarotes. O show dele hoje vai ser o melhor”, comentou Rodolfo.

Aos jornalistas, Japãozim falou da época em que trabalhava no Parque do Povo e sonhava em cantar no palco principal.

“Eu saí de casa hoje com o sentimento de trazer só alegria para cá. Cheguei aqui hoje à tarde e tinha muita criança, muita gente me esperando para fazer uma passagem de som. Espero poder retribuir todo esse carinho para minha cidade e com muita responsabilidade encerrar os 33 dias de São João. Pela terceira vez estou cantando em casa e espero fazer um show inesquecível”, disse.

Por volta das 22h50 houve o show pirotécnico. Milhares de pessoas cantaram “Olha pro céu meu amor” durante alguns minutos de queima de fogos.

Uma das atrações mais aguardadas da noite, a artista Simone Mendes apareceu no palco vestindo um look que remetia ao couro, simulando uma cangaceira, com uma tiara. O público acompanhou muitos dos seus sucessos.

O show de drones foi realizado por volta da 00h30, encantando a todos com mensagens sobre o São João e o aniversário de 160 anos de Campina.

A artista Mari Fernandes foi a última a se apresentar na noite de encerramento do evento. Antes, ela falou sobre essa emoção de fechar O Maior São João do Mundo.

“Com certeza será um show inesquecível, como foram todos os meus momentos aqui em Campina Grande. Eu não escondo que essa cidade é especial para mim. Desde a primeira vez que eu vim em 2022, foi uma emoção que não senti em palco nenhum, porque foi a primeira vez que eu subi num palco grande e de tamanha importância”, concluiu.

