Veja a programação da última noite do Maior São João do Mundo, em Campina

A última noite do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, terá shows de Simone Mendes e Japaozin no palco principal do Parque do Povo.

Mari Fernandes e Manim Vaqueiro completam o line-up, no Arraial Hilton Motta, a partir das 19h.

A promessa é que a 33ª e última não seja diferente, nesta edição d’O Maior São João do Mundo. Edição comemorativa aos 160 anos de Campina Grande.

Cumprindo o cronograma prévio, os portões do Parque do Povo serão abertos às 16h, neste domingo, 30.

Na Pirâmide, Palco Cultural e Ilhas de Forró, a festa começa às 18h. No Palco Principal, às 19, com apresentações de Mari Fernandes, Manim Vaqueiro, Japãozin e Simone Mendes.

Confira a programação completa

*Programação Ilha Seu Vavá*

Os Tropicais do Forró

Trio Campeões do Forró

Trio Mel com Cana

*Programação Ilha Zé Lagoa*

Trio Raminho da Paraíba

Trio Chapéu Virado

Trio Bem Temperado

*Programação Ilha Zé Bezerra*

Trio Estrela do Forró

Trio Forró Pé de Moleque

Os Tropicais do Forró

*Programação Palco Pirâmide*

Trio Puxa Forrozão

Apresentações Culturais

Ridan

Cícero Romão

*Programação do Palco Cultural*

Lord Vinne

Forró Universitário

Forró 3×4

*Palco Principal*

Manim Vaqueiro

Japaozin

Mari Fernandez

Simone Mendes

* Codecom/CG

