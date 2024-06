Turistas se encantam com os festejos do Maior São João do Mundo

O São João é uma festa típica mundialmente conhecida. As suas particularidades, como a música, as danças e as comidas típicas chamam a atenção de quem não nasceu comemorando a cultura nordestina.

Em Campina Grande, a terra d’O Maior São João do Mundo, não é diferente. Turistas vêm todo ano para vivenciar esta cultura que está cada vez mais forte. Para aqueles que escolheram este ano viver essa imersão cultural em Campina Grande, restam poucas horas dos 33 dias de programação nesta véspera de encerramento.

De Norte a Sul, o São João de Campina Grande sempre recebe os turistas com os braços abertos. Sendo um dos principais pontos de turismo no mês de junho, o Parque do Povo oferece entretenimento para todos os gostos, desde quem gosta de curtir uma festa animada até quem ama imergir na cultura local e o público aprova essa diversidade de espaços.

Pela primeira vez n’O Maior São João do Mundo, Carla Soares, do Rio de Janeiro, está amando a passagem e pretende voltar: “É maravilhoso, uma explosão cultural! É uma festa junina pura da Paraíba.”, diz ela, “Eu quero voltar todo ano e trazer minha família. Eu quero vir sempre.”

E quem é da Paraíba também não perde de desfrutar o São João de Campina Grande, assim como Geovane dos Santos, que vem de Itatuba, uma cidade há uma hora do polo d’O Maior São João do Mundo. Geovane veio com seus amigos comemorar a cultura nordestina pelo quarto ano consecutivo:

“É uma programação perfeita para se divertir e poder conhecer outras coisas bonitas aqui em Campina Grande. Ela também me permite conhecer novas pessoas e reencontrar as que já conheço.”

Quem veio na penúltima noite da festa já alimenta um sentimento de vontade de repetir a experiência. “Eu amo São João e a gente já está é com saudade. Hoje é meu último dia aqui e vamos aproveitar até o último momento. Já estamos ansiosas para o próximo ano.”, disse Hellen Thaís que saiu de Caicó, no Rio Grande do Norte, para conhecer O Maior São João do Mundo.

A empresária Yasmim Cristina, veio de Caicó com a amiga Hellen Thaís. O convite para conhecer a festa era antigo, mas só este ano resolveu vir e, segundo ela, valeu a pena mesmo tendo sido só na reta final.

“Meu irmão mora aqui. Todo ano ele chamava e eu não vinha. Esse ano resolvemos vir e adoramos. Já estamos querendo vir no próximo ano. A gente se arrependeu de não ter vindo antes.”, lamentou.

Para os turistas, visitar o Parque do Povo em meio ao São João é mergulhar na cultura paraibana e se sentir em casa em meio à diversidade que o Brasil traz.

* Micaela Nogueira/ Codecom

♦ Aproveite agora para nos seguir no Instagram: @paraiba_online