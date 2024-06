São João em Campina Grande: assista ao vivo aqui a noite de despedida

O domingo é de despedida no Parque do Povo em Campina Grande.

É a noite de encerramente da edição 2024 do Maior São João do Mundo, após 33 com muitas atrações, alegrias e muita gente prestigiando o evento.

Veja as atrações da noite:

Manim Vaqueiro

Japaozin

Mari Fernandez

Simone Mendes

Aproveite para assistir abaixo a transmissão oficial do evento:

https://www.youtube.com/watch?v=7abQF95pN5o

E faça agora o seu engajamento em nosso instagram: @paraiba_online