Rodas gigantes atraem grande público nos Parque do Povo e Evaldo Cruz

As rodas gigantes que estão instaladas no Parque do Povo e no Parque Evaldo Cruz foram algumas das atrações mais populares da edição de 2024 d’O Maior São João do Mundo. Com a vista para os parques, muitos forrozeiros estavam animados para subir e apreciar a visão lá do alto.

A roda gigante localizada no Parque Evaldo Cruz tem acesso gratuito e garantiu a diversão de diversas famílias e grupos de amigos durante os mais de 30 dias de festa. O passeio garante vista para o Obelisco e o show de águas e luzes e ainda para o Parque do Povo.

De acordo com a funcionária que controla o acesso ao brinquedo, Viviane Karolyne, a data mais cheia do mês foi o dia 8, com 1.385 pessoas que passaram por ele, seguido do dia 28 de junho, no qual 1.018 pessoas admiraram o cenário junino do alto. No mínimo 500 visitantes passearam no brinquedo por dia.

Já na roda perto do palco principal, no Parque do Povo, mais de 16.000 pessoas entraram no brinquedo desde o início do evento, segundo o funcionário que trabalha com os ingressos da roda gigante, Raphael Felipe.

Com a entrada inteira de R$20,00 e a meia de R$10,00, este brinquedo tem a vantagem de estar perto do palco em que as atrações principais se apresentam. Então, quem passa por lá pode ter a vista privilegiada dos shows d’O Maior São João do Mundo.

Além das vistas, o público ama andar na roda gigante pela diversão que ela traz. Esther, que estava com a sua mãe, compartilha o porquê de gostar tanto do brinquedo: “Eu gosto da roda gigante! Porque é muito legal de ver”, diz ela.

