Penúltima noite do São João é marcada por grandes shows, em Campina Grande

As potiguares Amanda e Ruama abriram o show com muita animação e até desceram do palco pra ficar pertinho do público e sentir a energia contagiante dos forrozeiros.

Para Ruama, a expectativa começou quando o nome da dupla foi anunciado na programação, e desde então, elas se prepararam intensamente.

“Foi uma grande preparação assim que nosso nome foi divulgado. Eu disse pra Amanda que teríamos que fazer o melhor show das nossas vidas. Pela magnitude que a festa de Campina Grande tem, termina sendo uma vitrine pra gente e pra todo artista, renomado ou não. É uma grande oportunidade!”, disse.

“Faz uma semana que a gente não dorme, ansiosas, preparando tudo. Ficamos muito felizes em poder estar no palco principal do Parque do Povo. São 160 anos de Campina, não poderia ser diferente. Ainda estou em êxtase, anestesiada com essa energia”, acrescentou Amanda.

Rio Grande do Norte representado no palco e também na plateia. A médica Surama e o marido são de Caicó e aprovaram o São João de Campina.

“É surreal, confesso que é a primeira vez que estou vindo ao Parque do Povo, mas eu estou amando e já quero voltar no próximo ano. Estamos curtindo cada momento”, detalhou Surama.

Walkyria Santos entrou em seguida e logo transformou o PP em um grande coral, cantando os antigos sucessos.

“Eu fico muito feliz quando todos os anos recebo esse convite lindo, pra cantar n’ O maior São João do Mundo. Isso é um privilégio muito grande, mais uma vez poder estar aqui cantando o forró que eu amo pra essa gente linda do meu coração”, disse.

A terceira atração foi Zé Cantor, que antes da apresentação prometeu um repertório à altura do São João.

“Preparei um repertório pra abrir com muito forró que é o que a gente gosta de fazer, no meio vai ter um sertanejo e se der tempo uma vaquejada,” adiantou.

A promessa foi cumprida assim que ele começou a cantar com um mix de forró conhecido da época junina, pra ninguém ficar parado. No palco, ele foi acompanhado da quadrilha Moleka Sem Vergonha que ganhou os concursos de melhor Junina de Campina e da Paraíba.

A noite foi encerrada com Bruno, da dupla com Marrone, que garantiu o romantismo, agradando aos casais que foram prestigiar o show.

Mais uma noite perfeita para a professora aposentada, Maria de Melo, de 75 anos, que está maratonando as noites do PP, ela já contabiliza 12 e vai fechar a 13ª neste domingo, último dia da festa.

“Eu estou amando, adorando. Amanhã é minha 13ª noite e eu não canso, porque eu gosto do São João e espero o ano todo por essa época. Tenho 75 anos e ainda muita energia”, garantiu

A filha dela é a companheira fiel e fica feliz em viver esse momento com a mãe.

“Eu sou a companhia dela, que não pode vir só. O São João de Campina é ótimo. Todo ano estamos aqui e que pena que amanhã é o último dia, vai deixar saudade”.

