Comerciantes do Parque do Povo indicam crescimento no faturamento

Chegando na reta final d’O Maior São João do Mundo, os comerciantes do Parque do Povo estão esperançosos para o final da festa. A cada ano o São João de Campina Grande cresce mais, assim, superando o anterior em todos os quesitos: festas, atrações, apresentações culturais e, não menos importante, a movimentação econômica.

Todos os anos, os comerciantes confiam na festa de São João para progredir nas vendas de seus negócios, sendo eles vendedores ambulantes ou donos de restaurantes. E, mais uma vez, O Maior São João do Mundo não decepcionou. Com muito movimento dentro do Parque do Povo, seja de turista ou campinense, o local é sempre promissor para os comerciantes.

“A expectativa para esta reta final é a melhor possível.” diz Eugênio, administrador do restaurante La Costa, “As vendas devem crescer cerca de 40% até o final e nós sentimos que este São João vai ser o melhor de todos os tempos, em termos de faturamento e movimento.”

Trinta para quarenta por cento é a resposta dada pela maioria dos comerciantes quando se trata da porcentagem do faturamento em comparação com o ano de 2023.

Para o microempreendedor, como Syntia Medeiros, que tem uma máquina de sorvete perto da Pirâmide, a edição de 2024 foi bastante lucrativa. Mesmo em meio ao frio e às chuvas, Syntia conseguiu fazer um bom comércio dentro d’O Maior São João do Mundo com os seus sorvetes: “Só tenho que agradecer! As vendas estão ‘top’.”

Desde 2013, João Luiz, dono do Barzin, comemora o São João com os seus clientes do Parque do Povo. Sem um local fixo fora dos festejos, o bar tem seus lucros exclusivamente na época de São João. “A ampliação do Parque do Povo deu mais mobilidade ao pessoal, então eles ficam mais confortáveis. Assim, o pessoal consome mais. Em relação ao ano passado, o consumo aumentou cerca de 30%.”

Chegando ao fim, o São João de Campina Grande prova ser um sucesso em várias áreas, especialmente na área comercial. Para estes dois últimos dias a previsão é de mais uma alta de movimentação e vendas para os comerciantes do Parque do Povo.

