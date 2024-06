As festividades juninas que celebram o São Pedro em Campina Grande

Em Campina Grande, a devoção a São Pedro se entrelaça com a cultura popular, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações durante O Maior São João do Mundo. Neste contexto, São Pedro ganha um destaque especial, sendo celebrado no dia 29 de junho, encerrando o ciclo de festividades que começa com Santo Antônio, seguido pela grande comemoração a São João.

As festividades juninas alusivas a São Pedro são marcadas por diversas tradições que misturam devoção religiosa e celebração popular. As comemorações e missas dedicadas ao santo atraem fiéis de todas as idades, que se reúnem para agradecer e pedir bênçãos. Em muitas regiões, é comum a realização de quermesses com barracas de comidas típicas, música, e danças tradicionais como o forró.

Os festejos de São Pedro também são marcados por fogueiras, fogos de artifício, muitas cores e balões, simbolizando a alegria e a fé dos devotos. A fogueira, em particular, é um elemento central das celebrações, representando a luz e a fé dos fiéis.

Quem foi São Pedro

Durante o período das festas juninas, a fé cristã celebra e mantém viva a trajetória de São Pedro que, anteriormente conhecido como Simão, foi um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Sua fé e devoção a Cristo foram tão profundas que ele se tornou a pedra fundamental sobre a qual a Igreja foi edificada. Conforme citado na passagem bíblica de Mateus 16:18: “Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja; e as portas do Hades não prevalecerão contra ela.”

Culturalmente, Pedro é reverenciado como o santo responsável por abrir as portas do céu para que as pessoas e almas encontrem a verdadeira palavra pregada por Jesus. Além disso, ele é bastante conhecido entre os agricultores, que rezam pedindo que derrame chuvas sobre suas plantações, garantindo assim uma colheita abundante.

Padre Severino Firmino, da paróquia de São Pedro, no bairro Bodocongó, em Campina Grande-PB, explicou por que Pedro é conhecido como o guardião dos céus e o significado da chave em suas imagens. “Ele foi o primeiro, aquele que vai abrir caminho para outros discípulos o segui-los,” ressaltou o padre, lembrando que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica.

A imagem de São Pedro com chaves na mão é uma das mais simbólicas e carrega um profundo significado. Sendo assim, as chaves que representam o poder dado por Jesus a Pedro de abrir as portas do céu, simbolizam a autoridade espiritual que ele detém. Esta simbologia reforça a importância de São Pedro na Igreja e na fé cristã, sendo um intermediário entre os fiéis e o divino.

Sendo assim, São Pedro e sua importância na história do cristianismo, é uma figura central nas celebrações juninas. Sua simbologia e influência são evidentes nas tradições que se perpetuam ano após ano, mantendo viva a devoção e a cultura popular. No Maior São João do Mundo, a celebração de São Pedro é um testemunho do poder da fé e da tradição em unir e inspirar comunidades inteiras, com se vê repetir a cada nova edição da festa.

* Repórter: Luana Nunes/Kaline Araujo

* Produção: Larissa Silveira

