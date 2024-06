A festa em Campina Grande foi pauta do programa “É de Casa”, da TV Globo, que exibiu uma cobertura especial diretamente da Vila do Artesão, no último final de semana das apresentações na Rainha da Borborema.

A transmissão ao vivo contou com o repórter Arthur Lira, da TV Paraíba, diretamente da Vila do Artesão. Ele destacou a rica cultura local, as deliciosas comidas típicas e apresentou um trio de forró que prometeu levar o autêntico forró pé de serra da cultura nordestina para os amantes do gênero em todo o país.

Essa exposição na emissora reforçou a força e a grandiosidade do São João de Campina Grande, consolidando-o como o maior do mundo e evidenciando o sucesso da edição de 2024.

Emerson Cabral, presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico (Amde), responsável pela administração da Vila do Artesão, ressaltou a importância dessa visibilidade na imprensa nacional.

“Foi um momento extremamente especial para o Maior São João do Mundo, a Vila do Artesão, sendo destaque mais uma vez na TV Globo para evidenciar nossa cultura e arte, que desempenham um papel crucial nos festejos juninos de Campina Grande”, afirmou.

Ele acrescentou: “Isso é muito importante porque pessoas de todo o Brasil puderam ver e acompanhar um pouco da nossa cultura, e quem sabe no próximo ano possam vir até Campina Grande para conhecer de perto nossas tradições, comprar nossos artesanatos, curtir o forró pé de serra e visitar o Parque do Povo e outras festas que acontecem durante os festejos juninos.”

A visibilidade nacional proporcionada pela cobertura da TV Globo não apenas valorizou a cultura e tradição nordestina, mas também impulsionou o turismo e a economia local, atraindo visitantes de todas as partes do país.

Com uma programação rica e diversificada, o São João de Campina Grande se firmou como um evento imperdível, celebrando a essência da cultura do Nordeste com muita música, dança e alegria.

