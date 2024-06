O som já está rolando no Parque do Povo, epicentro do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

É a penúltima noite da edição de 2024.

Atrações: Amanda e Ruama, Walkíria Santos, Zé Cantor, Bruno e Marrone.

Acompanhe ao vivo a transmissão oficial do evento aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=qSBoOy2aDIY

