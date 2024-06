O Maior São João do Mundo: edição dos 41 anos celebra sucesso

A edição dos 41 anos d’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, que também marca os 160 anos da cidade, tem sido um grande sucesso. Segundo dados apresentados pelo prefeito Bruno Cunha Lima, com a temporada de 2024 ainda em andamento, os números já superam significativamente os de 2023.

Até agora, mais de 2,8 milhões de pessoas visitaram o Parque do Povo, onde a cultura nordestina é celebrada com vigor. Esse número já excede em 300 mil os visitantes do ano anterior, que contou com cerca de 2,5 milhões de participantes. E ainda faltam os últimos dias de festividades, que se encerram no domingo, dia 30, no Quartel General do Forró, e no dia 14 de julho, no distrito de Galante.

O prefeito destacou o aumento expressivo no fluxo de passageiros no aeroporto, que cresceu 138%, só nos chamados dias de ápice da festa.

“Isso demonstra a participação de turistas que vêm de centros e regiões mais distantes, que são aqueles que gastam mais, se hospedam na cidade, se alimentam em nossos restaurantes e bares. Precisamos continuar qualificando nosso evento para atender ainda melhor esse público”, afirmou Bruno Cunha Lima.

O impacto econômico também é notável. De acordo com um levantamento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE) e a Câmara de Diretores Lojistas (CDL), entre os dias 1 e 23 de junho, o comércio varejista movimentou R$ 473 milhões.

Para efeito de comparação, durante toda a edição de 2023, a movimentação foi de R$ 470 milhões. Ou seja, nos primeiros 20 dias deste ano, já houve um aumento de cerca de 10%, tomando por base a movimentação econômica do setor varejista.

Esses números positivos refletem a importância e o crescimento constante do evento, que se consolida cada vez mais como um dos maiores festejos juninos do país, atraindo um público diversificado e gerando significativo impacto econômico para a cidade de Campina Grande.

A totalidade dos números sobre a festa serão apresentados posteriormente.

