Equipe de saúde relata experiências n’O Maior São João do Mundo

Como forma de garantir o bem-estar do público que celebra o São João no Parque do Povo, há um Pronto-Socorro próximo à pirâmide, e três ambulâncias estacionadas. Quase chegando aos 33 dias da festa, a equipe de saúde, que é composta por coordenadores, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, socorristas, médico e apoio, relatou suas experiências trabalhando n’O Maior São João do Mundo.

Bárbara Aragão, coordenadora da equipe de saúde, contou que até aqui eles fizeram 1.900 atendimentos: “Tudo de pequeno e médio porte, nada fora da normalidade. Tudo transcorreu conforme o planejado, porque a gente faz um planejamento desde fevereiro”.

Ela complementou falando do funcionamento do Pronto-Socorro: “O posto médico funciona para todo tipo de ocorrência. A gente tem uma equipe preparada, equipes móveis que ficam circulando dentro do Parque do Povo. Então, qualquer ocorrência, desde uma oscilação ou se chegasse a acontecer uma parada cardíaca, um acidente, um trauma, estamos preparados para atender”.

Elisângela da Costa, 42, é técnica de enfermagem e trabalha no São João de Campina desde 2016. Ela falou sobre a atuação nos festejos com o novo layout do PP: “Está sendo diferente de muitos anos, porque mudou a localidade, o Parque do Povo teve uma abrangência muito grande. Mas a experiência é como todas as outras, dos atendimentos, a quantidade de atendimentos. A rotina da gente é essa aqui”.

Já Célia Muniz, 58, trabalha como enfermeira e contou que fez uma grande quantidade de atendimentos: “Nós ficamos aqui, durante esses praticamente 33 dias trabalhando no posto, como também na ambulância fazendo a remoção dos pacientes que eram atendidos aqui no posto, mas precisavam de uma atenção maior. Então, levamos esses pacientes até os hospitais de referência”.

Ela também compartilhou os motivos que levaram as pessoas ao local: “A maioria dos atendimentos foram de embriaguez, crise de ansiedade e às vezes até brigas chegavam até nós”.

Jomárcio Costa, 34, socorrista da ambulância “Saúde de Verdade”, relatou que foi um mês tranquilo: “Algumas ocorrências, entre uns contratempos e outros. Mas nós conseguimos dar conta de toda a demanda aqui do Parque do Povo e conseguimos prestar um bom atendimento à população de Campina Grande, a população que vem de fora e todas aquelas pessoas que passaram por aqui”.

Quem foi atendido, afirmou ter tido uma boa experiência. Como Cassiano de Sousa (30): “Vim tonto no Uber, quando cheguei aqui, procurei o postinho. O pessoal atendeu rapidinho, já estou sendo medicado”, disse.

Os atendimentos são prestados todos os dias.

*Repórter Junino – Reportagem: Sara Kely/ Fotografia: Sara Kely/ Edição: Gabryele Martins

