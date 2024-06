Em Campina: hoje tem “Arraiá da Criançada” na Vila do Artesão

Neste sábado, 29, a partir das 16h, a Vila do Artesão será palco da primeira edição do “Arraiá da Criançada”.

O evento é gratuito e promete diversão para toda a família. O programa será transmitido ao vivo pela TV Nordestina, com apresentação de Abílio José.

O palhaço Alegria, que será a estrela da festa, deixou um recado especial para as crianças: “Alô, criançada! Aqui quem fala é o palhaço Alegria.

Neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, na Vila do Artesão, eu, palhaço Alegria, vou fazer o forró da criançada com sorteio de brindes, brincadeiras, e ainda teremos a participação especial da princesinha do forró, Maria Luiza. Convide o papai e a mamãe para levar você para participar desse momento na Vila do Artesão!”

A Vila do Artesão em Campina Grande oferece entrada gratuita e terá uma programação repleta de atividades que começam ao meio-dia e seguem até às 19h. Além de muita música e diversão, a entrada de animais domésticos é permitida, desde que os tutores mantenham seus animais na coleira e sejam responsáveis por recolher qualquer sujeira que eles fizerem no espaço.

Com a proposta de unir cultura, diversão e família, o “Arraiá da Criançada” promete ser um evento inesquecível, proporcionando uma experiência única tanto para os pequenos quanto para os adultos.

Não perca a oportunidade de viver momentos especiais na Vila do Artesão, que se consolida como um ponto central dos festejos juninos em Campina Grande.

