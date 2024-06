Daniel Almeida e Ranniery Gomes animam véspera de São Pedro, em Cabedelo

O São Pedro em Cabedelo começou em grande estilo nesta sexta-feira (28), com muito forró tradição. No palco principal da festa, na Praça Getúlio Vargas, os cantores Daniel Almeida e Ranniery Gomes não deixaram ninguém parado!

O Arraiá do Litoral será encerrado no dia 29 de junho – dia de São Pedro, com os shows de Renno Poeta e de Elayne Tyne.

Mais uma vez em Cabedelo, o cantor Raniery Gomes animou o público com muito forró e grandes sucessos. Após cantar hits como “Insuportavelmente Linda” e ‘Tudo que eu queria”, o sanfoneiro falou de satisfação de voltar à cidade para mais uma apresentação em praça pública.

“Pra mim foi uma honra cantar em Cabedelo. Como paraibano nato, praticamente me familiarizei em Cabedelo, então nada melhor do que estar em casa, nessa véspera de São Pedro, tocando e cantando muito forró, com um repertório exclusivo. Estamos com uma nova música de trabalho, ‘Sou Pior Do Que Você’ ,que já está disparando aí nas plataformas digitais. O Arraiá do Litoral é muito organizado, todo o projeto, os bastidores, como os artistas são bem recebidos, e isso é muito importante…”, destacou Raniery.

Já o cantor Daniel Almeida fez sua primeira apresentação na Praça Getúlio Vargas em carreira solo. O “príncipe do forró romântico”, ex-vocalista da banda Desejo de Menina, empolgou o público apaixonado.

“Nosso repertório sempre muito romântico, né? Mas também teve muitos momentos de agitação pra toda galera de Cabedelo. E eles cantaram do início até o final. Agradeço essa oportunidade do público daqui me conhecer ainda mais”, destacou Daniel.

Camarote acessível e ações educativas

A estrutura da festa, como vem acontecendo todos os anos, também foi pensada para todos. A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiencia, preparou o camarote acessível, para que pessoas com deficiência pudessem curtir o Arraiá com todo conforto e segurança que merecem, sem perder nada da festa.

O deficiente auditivo Alisson Medeiros elogiou o trabalho da Secretaria da Pessoa com Deficiência em Cabedelo e, através de um intérprete de Libras, destacou as ações realizadas pela pasta

“Festas aqui em Cabedelo tem camarote acessível e principalmente interpretação em Língua Brasileira de Sinais, isso nos dá a sensação de que tudo que acontece é para todos, sem excluir ninguém. E que a gente pode ir para todos os lugares que quisermos”, concluiu Alisson, que também trabalha como comerciante no evento.

Paralelo ao forró, diversas Secretarias promoveram ações educativas durante o Arraiá, a exemplo da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e de Diversidade Humana(SEPMDH), que realizou campanhas contra a violência de gênero, racismo e homofobia.

A Semas também coordenou ações contra o trabalho e a exploração sexual infantil, aproveitando o movimento do Arraiá para conscientizar a população acerca do tema.