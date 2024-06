Podcast: entenda sobre a importância do milho para o São João

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros abordou a importância do milho para as festividades de São João.

Medeiros destacou como essa cultura agrícola é fundamental para a celebração junina, especialmente no Nordeste, onde a colheita do milho e do feijão é historicamente celebrada.

Ele ressaltou que o milho é a base de diversas comidas típicas juninas, como curau, pamonha, pipoca, milho verde e milho assado, que geram renda e emprego.

Além disso, Fábio destacou o valor nutricional do milho, que é rico em fibras, carboidratos, vitaminas e minerais, como magnésio, potássio, ferro e cobre.

Ele também lembrou que, além do consumo humano, o milho é amplamente cultivado no Brasil para a alimentação animal, reforçando sua importância econômica e nutricional.

Ouça aqui o podcast completo.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online