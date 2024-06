Parque do Povo tem Taty Girl e outras atrações no último “sextou”

Abrindo o último final de semana d’O Maior São João do Mundo, esta sexta-feira (28) promete uma noite inesquecível para os amantes do forró e do sertanejo. O Parque do Povo será palco de grandes atrações musicais que animarão o público nos diversos palcos espalhados por toda a extensão do Quartel General do Forró.

Iniciando a sequência de shows da noite, a banda Caninana e o cantor Jonas Esticado irão trazer o melhor do forró, garantindo muita dança e animação aos forrozeiros de plantão. Em seguida, será a vez da cearense Taty Girl subir ao palco. A cantora, conhecida por sucessos como “Dizem que sou Louca”, “Mel” e “Amor Dividido”, promete atrair um grande público para o Quartel General do Forró, contagiando a todos com sua energia e carisma.

Na sequência, a dupla sertaneja Victor e Léo promete um repertório romântico que marcará a noite. Com hits consagrados como “Borboletas”, “Fada” e “Tem que Ser Você”, a dupla garantirá momentos de emoção e nostalgia, embalando os corações apaixonados presentes no evento.

Enquanto isso, no Palco Cultural, localizado na Arena Cidade, o sanfoneiro e cantor Fabiano Guimarães assegurará um autêntico forró, mantendo viva a tradição nordestina.

Com essa programação variada e de alta qualidade, a última sexta-feira d’O Maior São João do Mundo caminha para o fim de temporada grandiosa, em estrutura, programação e público. Até o dia 30 de junho, ainda passarão pelo Parque do Povo a cantora Mari Fernandez, Simone Mendes e Japaozinho.

Confira a programação completa:

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Alegria do Nordeste

Xote Estilizado

Trio Forró Show

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Campinense

Trio Forró Borborema

Trio Magnatas do Forró

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Rodapé

Trio Esperança

Trio Pegada de Patrão

Programação Palco Pirâmide

Trio Som de Nós

Apresentações Culturais

Arthur Araújo

Jonas Vaqueiro

Programação do Palco Cultural

Forró do Nosso Jeito

Fabiano Guimarães

Ronny Oliveira

Palco Principal

19h

Caninana

Jonas Esticado

Victor e Léo

Taty Girl

