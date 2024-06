João Azevêdo veta revogação de lei que proíbe fogueiras na PB

O governador João Azevêdo (PSB) vetou a revogação da lei que proíbe o acendimento de fogueiras em áreas urbanas no estado, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (28), coincidindo com as tradicionais celebrações da véspera de São Pedro.

A proibição, instituída durante a pandemia de Covid-19 em 2020, visava proteger a saúde pública devido aos riscos respiratórios agravados pela fumaça.

Na justificativa do veto, Azevêdo citou um decreto recente que declara situação de emergência devido ao aumento dos casos de síndromes respiratórias, destacando os dados de internações e a ocupação de leitos.

A revogação da lei havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) no dia 4 de junho, após proposta do presidente Adriano Galdino (Republicanos).

A votação dividiu opiniões entre os deputados, com argumentos culturais e de saúde pública sendo apresentados.

