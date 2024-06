A Vila do Artesão, em Campina Grande, divulgou a programação da última semana do Maior São João do Mundo, que tem atraído milhares de turistas. As festividades juninas no local, parte essencial das comemorações de São João em Campina Grande, se encerram na próxima sexta-feira, dia 5 de julho.

O público pode esperar uma série de atrações vibrantes ao longo da semana. Na sexta-feira, 28 de junho, as apresentações começam às 17h, com os grupos Forró Nordestinado e Jeito Nordestino trazendo o autêntico forró para animar os visitantes.

No sábado, 29 de junho, o dia promete ser ainda mais especial com o Trio Puxa Forrozão, a cantora Stella Alves, e João Lacerda irão se apresentar no pavilhão do forró da Vila. Tem ainda a apresentação do Arraiá da Criançada. As festividades continuam no domingo, 30 de junho, com o Trio Forró de Nós e o grupo Forró Pepixo, encerrando os shows no palco principal do local.

O grande encerramento do São João na Vila do Artesão será na sexta-feira, 5 de julho, a partir das 17h com Ton Oliveira e Forró Campina, que prometem fechar as festividades com chave de ouro.

Essa programação rica e variada reflete a diversidade e a tradição cultural da região, proporcionando aos visitantes uma experiência inesquecível. A Vila do Artesão, com suas apresentações e atividades, continua sendo um dos pontos altos das comemorações de São João em Campina Grande, reafirmando sua importância no cenário cultural nordestino.

