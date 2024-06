PP é marcado por shows de Raphael Moura, Forró Real, Belo e Zezé di Camargo e Luciano

Os shows da noite de ontem foram iniciados pelo cantor Raphael Moura, que não escondeu a emoção ao estar mais uma vez no palco principal do Maior São João do Mundo.

Ele cantou sucessos autorais, como “Tudo Que Eu Queria Agora” e homenageou artistas de sua terra natal.

Por volta das 20h, o grupo Forró Real animou o público com muito forró. Embalados pelo sucesso como “Forró do Bom” “A gente se entrega”, “Fim de noite “o público campinense pôde relembrar canções marcantes.

Em coletiva, o grupo falou do sentimento em tocar em Campina Grande.

“Uma honra tocar no Maior São João do Mundo, aqui no Parque do Povo reúne todas as melhores bandas pra estarem aqui nessa festa linda e a Forró Real se sente lisonjeada em cantar pra esse povo lindo e forrozeiro”, comentou.

A terceira atração da noite foi marcada por muita emoção: foi a primeira vez que o cantor Belo pisou no palco do Maior São João do Mundo.

O show começou com a canção “Noites Traiçoeiras”, que Belo afirma ter um grande valor sentimental para ele. Para Belo, cantar pela primeira vez no São João de Campina Grande é um presente:

“É um marco na minha história. Apesar de meu gênero ser pagode, esta cidade abre espaço para muita gente, para todos os ritmos. Pude sentir a energia do público; a troca foi muito verdadeira. Agradeço por todo o carinho pela minha carreira e por mim também.”

Para finalizar a noite, a atração mais aguardada não se apresentava no palco do São João de Campina Grande desde 2006. Zezé Di Camargo e Luciano encerraram e abrilhantaram a 29ª noite de festas no Parque do Povo.

Entusiasmados e ansiosos por estarem novamente, depois de anos, no palco do Maior São João do Mundo, a dupla sertaneja levou o público de todas as idades à euforia e paixão.

Por todo o amor e carinho pela cultura nordestina e especialmente pelo São João de Campina Grande, Zezé Di Camargo homenageia um dos artistas campinenses, Biliu de Campina.

“A primeira vez que cantei aqui no São João de Campina Grande, toquei uma sanfona, a sanfona de Biliu, e como forma de homenageá-lo, não toco sanfona há muito tempo, mas hoje irei tocar por ele”, disse Zezé ao falar da cultura.

*Repórter Junino

