Campina Grande recebe o título de Maior São João do Mundo pela magnitude da festa que, além de valorizar a cultura nordestina, apresenta uma estrutura elaborada e centenas de atrações que deixam as noites ainda mais alegres. Ao andar pelo Parque do Povo, os forrozeiros se maravilham com os espetáculos das quadrilhas e grupos folclóricos, o som da sanfona e o cheiro de milho verde assado. Mas, o espaço também conta com elementos que, apesar de parecerem simples para alguns, em outros causam o efeito do despertar de emoções e o recordar de boas lembranças.

Um dos elementos é a roda-gigante, encantando a todos com suas luzes e a vista privilegiada. O brinquedo é responsável por marcar a infância de muita gente, que aproveita o Parque do Povo para reviver essas emoções. “Eu lembro da época do São João daqui de Campina, quando eu era criança sempre ia, bate uma sensação de liberdade e um pouco de medo ao mesmo tempo. E hoje eu vou novamente, dessa vez eu trouxe meus filhos e a minha sobrinha”, destacou Juliana Sobral, 43, funcionária pública.

Enquanto a assistente social Rosilene Matias, 32, relembra a época em que ia para as festas da sua comunidade e aproveitava para se divertir com os seus amigos na roda-gigante. “Eu ia muito na minha comunidade em Pedra d’Água com os meus amigos porque nas festas da padroeira lá sempre tinha parques de diversão”. Ela complementa dizendo que dessa vez trouxe sua pequena para ter essa experiência: “Hoje eu trouxe minha filha de cinco anos para andar na roda-gigante pela primeira vez”, contou Rosilene.

Carrinhos, cubos mágicos, bonecas, pistolas de água, espadas luminosas e vários outros brinquedos podem ser encontrados nos quatro cantos da festa e despertam a atenção das crianças e o sentimento de nostalgia dos pais. “Sempre frequentei o Parque do Povo quando era da idade dos meus filhos, e tinha várias opções de brinquedos que eu acabava adquirindo, porque sempre pedia para os meus pais comprarem, principalmente as bolas de sabão e aquelas bolas grandes, me lembro bem disso”, pontuou o empresário Márcio Lima, de 40 anos.

As comidas também têm o poder de evocar memórias, como salientou Cleone Ferreira, 61, professora de design da UFCG: “Quando vejo a maçã do amor, me recordo das festas de rua que eu frequentava, traz uma memória afetiva para mim”. Já o servidor público Yuri Rodrigues, 38, enfatizou que os sorvetes despertam boas lembranças de quando era garoto: “No tempo que Campina Grande tinha a antiga sorveteria Chupes, eu saía do colégio, ou então, após algum jogo na escola, ia tomar sorvete com meus amigos, sempre tomei o do sabor morango. Hoje, tô dando para os meus filhos, para eles saberem qual é o gosto da minha infância”.

O Parque do Povo vai além de um espaço para curtir o arrasta-pé e ser cativado pelas diversas atrações e decorações que abrangem a festa. O Maior São do Mundo também é lugar para despertar lembranças e construir novas boas memórias.

*Repórter Junino – Reportagem: Thaylanny Almeida/ Fotografia: Thaylanny Almeida/ Edição: Fernando Firmino

