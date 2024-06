Dia do Quadrilheiro: Prefeitura divulga edital de chamamento para contratação de quadrilhas juninas

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), publicou no Semanário Oficial desta quarta-feira (26), um edital de chamamento para credenciamento, com o objetivo de contratação de Quadrilhas Juninas locais.

A iniciativa chega em uma data importante: no Dia Nacional do Quadrilheiro, comemorado nesta quinta-feira, 27 de junho, e que celebra os artistas que fomentam a nossa cultura mais expressiva.

A ação visa, além do abrilhantamento d’O Maior São João do Mundo, o incentivo a essa importante expressão cultural também em outros períodos do ano, dentro do programa “Campina, São João o Ano Inteiro”.

O edital permitirá uma ampla e democrática participação das quadrilhas da Rainha da Borborema, desde que estejam aptas aos critérios de documentação, como habitação fiscal, jurídica, e estejam há pelo menos 1 ano em atividade.

Conta ainda no documento o cronograma para o processo. Nele fica estabelecido o prazo de 27 de junho a 8 de julho para entrega de envelopes lacrados com a documentação necessária, o dia 10 de julho para a sessão pública e o dia 11 para divulgação do resultado final.

É importante destacar que os envelopes serão recebidos, lacrados, na sede da Secretaria de Cultura, localizada nas imediações do Terminal de Integração, durante o turno da manhã, das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira.Seguindo o cronograma, em sessão pública, marcada para às 10h do dia 10, também na sede da Secult, serão abertos os envelopes, bem como feita a apresentação dos credenciamentos.

Após a divulgação do resultado final do chamamento, o trâmite segue para assinatura de contratos e calendário de apresentações. Todos os detalhes do processo e documental estão presentes no edital. Clique e confira.

A verba destinada ao processo por meio de emenda parlamentar, que totaliza R$ 408 mil de investimentos, foi solicitada ao senador Veneziano Vital do Rego a partir de um pedido do Secretário de Cultura, Ronaldo Cunha Lima Filho.