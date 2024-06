Zezé di Camargo e Luciano, Belo e outras atrações no Parque do Povo

Faltando apenas cinco dias para o encerramento d’O Maior São João do Mundo, a noite desta quarta-feira ,26, promete ser mais uma para entrar na história da festa. Seguindo a programação habitual, com atrações espalhadas por todo o Quartel General do Forró, está sendo esperado mais um grande público.

Os portões do Parque do Povo serão abertos às 17h, com apresentações na Pirâmide, Ilhas de Forró e Palco Cultural, tendo início a partir das 18h. No Arraial Hilton Motta, os shows estão programados para ter início às 18h20.

No palco do Arraial Hilton Motta, Raphael Moura promete botar o público pra dançar, assim como a banda Forró Real. O Pagode Romântico de Belo também está sendo aguardado com um grande show. A principal atração da noite é a dupla Zezé di Camargo e Luciano. A apresentação, certamente, terá no repertório os grandes sucessos das mais de três décadas de carreira da dupla. Confira a programação completa desta quarta-feira, no Parque do Povo:

– Programação Ilha Seu Vavá

Trio Forró Bom Gosto

Trio Fogo no Forró

Trio Os Três do Chamego

– Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Papa Capim

Trio Arrochado

Trio Arara

– Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Balancadinho

Trio Memeluco

Trio Aventureiros do Forró

– Programação Palco Pirâmide

Trio Luca da Paraíba

Quenturinha do Forró

Ian Sanfoneiro

– Programação do Palco Cultural

Zé Macedo e Forró do Bom

Lucca e Wilker

Fanta

– Palco Principal

Raphael Moura

Forró Real

Belo

Zezé di Camargo e Luciano